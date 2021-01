‘Falta de evolução e empatia’ · .

Laura Keller explicou o motivo de sua separação de Jorge Sousa, com quem venceu a primeira temporada do Power Couple. A DJ revelou que, mesmo durante sua gravidez e com o bebê recém-nascido, o empresário emendava uma festa na outra. “Eu acho que é um pouco de falta de evolução da parte dele e falta de empatia comigo”, desabafou nos Stories do Instagram.

Laura afirmou que tem noção de que os eventos são o ganha-pão do casal, mas se mostrou chateada por ele não saber a hora de parar. “Por exemplo, o evento terminou sete horas, ele continua indo para outras festas e chega em casa quatro horas da tarde”, reclamou. A loira contou que esse episódio está se repetindo hoje, no dia em que o filho, Jorge Emanuel, completa cinco meses de vida.

“Aí ele chega morto, acabado, fica dois dias deitado na cama lá mofando. Se é para eu viver com uma pessoa que não está presente pra nada, então eu prefiro ficar solteira. Vou criar meu filho sozinha e bola pra frente”, continuou.

Laura seguiu o desabafo dizendo que Jorge não tem vergonha do que faz porque grava vídeos falando besteiras e contando os lugares para os quais vai. “É surreal. Se ele faz isso brincando, se ele faz isso pra irritar, se é besta e fala besteira pra caramba, eu não sei”, reclamou.

Para descontrair, a atriz filmou o filho no carrinho e se declarou para a criança. “Bom, pelo menos uma coisa ele me ajudou a fazer, que é muito perfeito, que é o Jorge Emanuel, né? Que ele é maravilhoso, lindo, misturinha mais linda”, brincou.

Por fim, Laura falou sobre como se sente com o que está por vir após a separação. “No fundo, eu tenho um pouco de medo, muito medo. Ser mãe casada já é complicado, imagina ser mãe solteira. Enfim, várias coisas passam pela cabeça, várias inseguranças, medos financeiros também. É uma loucura”, finalizou.

No último sábado (2), a DJ contou aos seguidores sobre as regras de convivência que impôs ao ex, após optarem por continuar morando juntos mesmo após deixarem de ser um casal. Além de dormirem em quartos separados, o ex-peão de A Fazenda não pode levar novas namoradas na residência deles.

