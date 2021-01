Familiares comentam suas expectativas para participação de brothers na casa do BBB21 | BBB21

Falta muito pouco para a estreia do BBB21! Na próxima segunda-feira, 25/1, os participantes dos grupos Pipoca e Camarote finalmente conhecerão a casa mais amada e vigiada do Brasil. Ansiosos como os brothers, que seguem em confinamento no hotel, estão os seus familiares. Para a #RedeBBB , eles contaram como foi receber o anúncio na TV e como estão as expectativas para o início do jogo.

Após tentar cinco vezes entrar no Big Brother Brasil, o instrutor de crosffit Arthur, do Espírito Santo, finalmente conseguiu e, emocionada com a vitória do filho, a mãe Beatriz aposta que a coragem adquirida com os esportes irá ajudá-lo no jogo.

“Arthur sempre foi muito corajoso e eu acredito que fará uma boa apresentação. Espero que ele seja a pessoa simples, amiga e muito companheira de sempre. Acredito que será ele o tempo todo, apesar de acreditar que lá dentro as coisas não são fáceis”, disse.

A cantora e apresentadora Karol Conká também está no BBB21 e vai disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality. E quem está na torcida pela sister é o produtor e DJ Boss in Drama, amigo e parceiro profissional da curitibana. Ele revelou que recebeu muitas mensagens após o anúncio de que Karol estava entre os brothers porque a cantora conseguiu guardar muito bem o segredo.

“Recebi muitas mensagens das pessoas perguntando se vai ter música nova dela durante o programa, dos fã-clubes falando para eu ser o amigo que vai puxar os mutirões, etc. Pois vou fazer isso mesmo! Nos próximos três meses, minhas redes sociais serão só BBB. Quero que minha amiga volte vitoriosa para casa”, comentou.

O fazendeiro Caio, natural de Anápolis, Goiás, está entre os integrantes do BBB21. Larissa, irmã do brother, revelou que este é um sonho antigo dele. Ela confessou ainda que foi “surreal” vê-lo entre os participantes que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil.

“A sensação é de que estávamos sonhando ao vê-lo na TV realizando um sonho que era tão especial. O coração disparou, e as lágrimas escorreram, tamanha felicidade. O telefone não parou de tocar, muitas mensagens. As pessoas estão vibrando junto com a gente”, comemorou.

A atriz Carla Diaz, de São Paulo, também vai se aventurar no BBB21. Mara Diaz, mãe da sister, se emocionou ao assistir o anúncio pela TV da participação da filha no reality pela TV e disse estar ansiosa para vê-la no jogo.

“Ninguém tinha a menor ideia. Recebi muitos telefonemas, mensagens… Foi tanto carinho que recebi. E isso é muito especial, saber que a minha filha conquistou esse carinho ao longo da vida dela. Já tenho programação para os próximos meses e nem adianta me ligar e mandar mensagem na hora do BBB”, brincou.

O professor de Geografia João Luiz, de Minas Gerais, já pode contar com um torcedor especial. Na primeira fila de fãs está o namorado, Igor, que ficou muito emocionado assim que foi anunciado o nome do companheiro no BBB21.

“Fiquei sem reação por uns vinte minutos, sem conseguir atender as pessoas. Depois que eu me acalmei, começou a correria, muitas mensagens para responder e telefonemas. Ninguém esperava. Todos estão muito felizes porque ele queria participar do Big Brother Brasil desde 2017”, contou.

Assim que foi divulgado que a influenciadora Camilla de Lucas, do Rio de Janeiro, estava entre os participantes do BBB21, familiares da jovem comemoraram muito. O irmão Gabriel afirmou que a sister sempre sonhou em participar do reality.

“Fiquei muito feliz e minha mãe também. A gente sempre assistiu ao Big Brother, e vê-la no reality está sendo satisfatório demais”, confessou.

Quem também está no BBB21 é o modelo e educador físico, Arcrebiano, do Espírito Santo. Ana Maria, mãe do brother, contou que está muito animada com a participação do filho no programa e entregou algumas coisas que tiram o capixaba do sério.

“Ao mesmo tempo em que ele é uma pessoa séria, é muito divertido. Por onde ele passa, deixa amizades. Mas ele é estressado para comer. Se está com fome, tem que comer. Não sei como vai ser na Xepa”, revelou.

Mais uma cantora no BBB21! Pocah, do Rio de Janeiro, está entre os participantes do reality e tem a torcida do namorado Ronan. Ele confessou estar muito feliz com mais essa conquista da amada. E ainda revelou que já sente saudades da sister.

“Estou muito feliz por ela. A saudade está absurda, mas eu aguento firme. Desejo muito equilíbrio para ela nesse jogo, muita paciência. Ela é uma pessoa muito forte, muito guerreira. Sei que ela vai sentir saudade de mim, da Vitória (filha), da família toda, mas acho que ela tem que ter equilíbrio”, falou.

Déborah, amiga de longa data da advogada e maquiadora Juliette, da Paraíba, garantiu que sempre foi um grande sonho da sister entrar no Big Brother Brasil. E assistir à chamada dos participantes do BBB21 e ver a amiga entre eles foi “surreal”.

“Por mais que eu soubesse que ela já estava confinada, vê-la ali teve um impacto grande. Todos ficaram muito extasiados, empolgados e principalmente muito emocionados, pois sabíamos o quanto ela queria estar ali”, revelou.

O comediante Nego Di, do Rio Grande do Sul, também está entre os participantes que irão se aventurar na nave mais louca do Brasil. E quem vibrou com o anúncio do brother no reality foi o amigo de infância Mateus Gobato. Pego de surpresa, ele confessou que só gritava e chorava quando viu o nome de Nego Di no BBB21.

“Estava trabalhando e olhando a Globo. E aí, de repente, vi o negrão na TV. Ele é muito batalhador. Eu acho que o Nego vai dar o máximo nas provas, inclusive nas de resistência. Nas festas, vai ficar até o final. Acho que vai ser o melhor de todos nas festas, ele gosta muito. É muito engraçado”, disse.

Corcina, mãe da modelo e influenciadora Kerline, do Ceará, disse que a família ficou surpresa com a entrada da filha no BBB21, mas que sempre confiaram no sonho dela de entrar no programa. Ela ainda contou que todos acreditam que a sister tem chance de sair vitoriosa do programa.

“A família sempre apostou na Ker, como ela gosta de ser chamada, sabe do potencial dela, vai voar longe. Para as tias, os primos e os sobrinhos, foi um susto, pois ela manteve sigilo. Estamos enlouquecidos, todos ajudando no que podemos para o bem da Kerline”, disse.

O ator Lucas Penteado, de São Paulo, tem a mãe Andrea como sua maior fã. Ela confessou que foi difícil segurar a emoção quando o nome do paulista foi divulgado como um dos participantes do BBB21. “Quase infartei. [Foi] uma loucura, uma gritaria, como se fosse jogo do Brasil”, brincou.

“Ele é uma pessoa brincalhona, muito alegre e canta o tempo todo. Ele tem 24 anos, mas é um molecão. A gente vai ajudar aqui fora. Vamos votar para que ele fique e votar para o povo sair. Vamos ajudá-lo a jogar”, contou.

Conceição, mãe da psicóloga e DJ Lumena, da Bahia, revelou que, desde que ouviu que a filha estaria no elenco do Big Brother Brasil, está tentando entender como se sente. Ela disse ainda que, quando a baiana dizia que se inscreveria no BBB21, achou que era só brincadeira.

“É uma sensação estranha, nunca lidei com isso. Mas é um estranho bom. Só de entrar no Big Brother já mostra que ela tem esse espírito de liderança. Ela é muito batalhadora, não foge da raia!”, garantiu.

O cantor sertanejo Rodolfo, de Goiás, está entre os participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil. De acordo com a irmã Izabella, essa não é a primeira vez que o goiano tenta ser um dos confinados. Ela revelou ainda que o brother terá que controlar a forma como dialoga com as pessoas para chegar à final do reality.

“Ele é uma pessoa muito verdadeira, sincera e divertida, mas se quiser chegar até a Final, terá que controlar a forma de dialogar com as pessoas. Nós esperamos que ele se divirta dentro do programa, que viva intensamente o que é aquilo lá, e que tire proveito das descobertas, dele próprio”, afirmou.

Jacira, mãe do Doutorando em Economia Gilberto, de Pernambuco, confessou que, apesar do brother ser prestativo, de bom convívio e de pura emoção, ele também não é de levar “desaforo para casa”.

“Ele é muito brincalhão, mas, quando tem que falar na cara, ele não pensa duas vezes. Ele é muito emoção, é um cara que muita gente vai gostar, mas também não é uma pessoa que leva recado para casa. Ele não gosta de hipocrisia, não gosta de falsidade. Ele é de paz, mas também é de guerra”, disse.

Quando o papo é jogo, Viviane, mãe da atriz e youtuber Viih Tube, de São Paulo, acredita que a filha vai usar sua capacidade de comunicação para atrair aliados no BBB21 e que não é de levar desaforo para casa. Já para o namorado Bruno, nas festas ela “será inimiga do fim”.

“Ela é uma menina meiga, educada, amorosa, gentil e muito humilde. É muito inteligente, tem as respostas certas, nas horas certas. É também palpiteira até em assuntos que não tem a ver com ela. Aqui fora, sempre se mete em confusão por querer entrar nas brigas dos amigos. E ela não leva desaforo pra casa. Se tiver que discutir, vai discutir”, garantiu.

Isabela, irmã da cirurgiã-dentista Thaís, de Goiás, se emocionou quando viu que a goiana conseguiu entrar no BBB21. E comentou que a repercussão da sister no reality está sendo muito positiva.

“Choramos, gritamos, ficamos felizes, sem acreditar por alguns minutos, mas muito felizes com tudo. A repercussão está sendo ótima, não imaginávamos que receberíamos tanto amor e carinho. Desejamos à minha irmã muita sabedoria, sorte e paciência, que ela não tem nem um pouquinho (risos)”, disse.

O cantor e rapper Projota de São Paulo, que já fez algumas apresentações no Big Brother Brasil, agora está entre os participantes do BBB21. O artista teve o total apoio da esposa Tâmara Contro. Ela contou que o agora brother ficou bem surpreso quando recebeu o convite.

“Foi muito doido. Nós estávamos almoçando e eu falei: ‘Tiago, manda mensagem para o Boninho, fala para ele me chamar para o Big Brother. Queria ir para o BBB este ano’. Ele deu risada, e a gente se divertiu no almoço com isso. Vocês podem esperar um Tiago bem falante. Vai trocar ideia sobre diversos assuntos com a galera”, revelou.

Roberta, melhor amiga da consultora de marketing digital Sarah, de Brasília, contou que foi uma grande surpresa a entrada da sister no BBB21, mas que todos da família aprovaram o novo desafio da participante.

“Está sendo uma grande surpresa para todos. Era um grande sonho dela, então todos estão muito felizes. A Sarah é uma pessoa com uma energia incrível. Quando ela entrar na casa, as pessoas vão poder conhecê-la melhor, e ela vai conseguir passar essa energia para todos”, garantiu.

O ator Fiuk, de São Paulo, é outro nome confirmado no time do Camarote do BBB21 e deixou a irmã, a atriz e cantora Cleo, muito empolgada. Ela contou que o irmão é um entusiasta por novos desafios e que esse foi um dos motivos que o fez topar a experiência.

“Ele sempre amou grandes emoções e essa, com certeza, vai ser uma. As pessoas agora vão conhecê-lo de um modo diferente e isso vai ser muito bom. Ali é um ambiente que naturalmente instiga competição e exige muito emocional dos participantes, mas na vida em si ele é muito sensato e não acho que vai ser diferente disso”, comentou.