Famosos cotados para BBB21 tentam enganar fãs com amigos e fotos antigas · .

Para manter o mistério sobre suas entradas (ou não) no Big Brother Brasil 21, as celebridades cotadas para a nova edição do reality passaram a tentar enganar os fãs com conteúdos que despistem o pré-confinamento. E vale tudo na estratégia, desde utilizar fotos de ensaios fotográficos antigos até chamar amigos famosos para explicarem o “sumiço” do colega.

Fiuk decidiu manter a produção de conteúdo no Instagram, mas apostou na interação com os seguidores. Os Stories, ocupados anteriormente com relatos do dia a dia, passaram a contar com fotos antigas, enquetes e espaços para que os fãs opinem sobre o cantor. Na última quarta-feira (13), ele realizou uma rápida live em que apareceu tocando violão na frente de uma parede branca, similar as utilizadas em quartos de hotéis.

Já Gessica Kayane, a Gkay, foi mais ousada e montou uma estratégia com direito à participação de Wesley Safadão, Tirullipa, Alvaro e Lucas Rangel. Na segunda-feira (11), a humorista publicou a vista de um hotel e alertou que ficaria “sumidinha” das redes sociais nos próximos dias. Foi o suficiente para levantar a pulga atrás da orelha dos fãs.

Na quarta, o filho de Tiririca assumiu a página da colega, juntamente com Safadão, e reforçou o burburinho. “Se ela for para o Big Brother e não me chamar, eu mato aquela rapariga”, afirmou o humorista. Horas depois, a produção de conteúdo foi transferida para Alvaro e Rangel, que mantiveram o mistério sobre o real paradeiro de Gkay até quinta-feira (14), quando ela voltou ao perfil.

PK repetiu o primeiro passo de Gkay e também postou a vista do hotel em que estaria cumprindo o pré-confinamento. Porém, na sequência, o cantor optou por responder perguntas dos fãs, publicar fotos de ensaios antigos e vídeos de paisagens naturais, estratégia que segue a todo vapor no Instagram.

Dona de uma mansão cinematográfica em Belo Horizonte (MG), Camila Loures adotou um plano que deixou os fãs com um pé atrás sobre a sua entrada. Ela avisou que diminuirá a publicação de vídeos no YouTube por causa de um projeto misterioso que será revelado nas próximas semanas.

Um colega da criadora de conteúdo chegou a afirmar que ficará responsável pela administração das redes sociais dela durante o BBB. Porém, nos Stories do Instagram, Camila segue normalmente com a rotina na mansão, ao lado de diversos amigos que também corroboram essa versão.

Resta aguardar a divulgação oficial da Globo, prevista para os próximos dias. O BBB21 começa em 25 de janeiro e será a edição mais longa da história, com cem episódios e término previsto para 4 de maio.