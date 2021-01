Famosos do BBB21 copiam estratégia de Manu Gavassi; confira · .

Com a divulgação dos participantes do Big Brother Brasil 21, os famosos do Camarote deram início às suas campanhas nas redes sociais. No entanto, após o sucesso da estratégia de Manu Gavassi na temporada passada, os novos brothers decidiram copiar os passos da cantora na busca por engajamento e sucesso digital.

Karol Conká foi a primeira famosa revelada, e sua equipe logo publicou o primeiro material. “Quando tinha quatro anos, me vi naquela casa, que nem existia ainda. Aqui é visão de futuro e orientei a minha carreira para chegar lá, nao tem acaso”, destacou a cantora no vídeo.

Ela também brincou com suas diversas facetas, entre elas, a de uma extraterrestre: “Por que me inscrevi no BBB? Quando desci da minha nave e cheguei aqui na Terra, pedi para vocês me levarem ao líder. Vocês falaram: ‘Fale com o Boninho’. Bom, ele deve ser o líder da humanidade”.

Carla Diaz bebeu na mesma fonte de Karol, mas aproveitou a carreira como atriz para reviver as personagens Maria, de Chiquititas (1997); Khadija, de O Clone (2001) e Carine, de A Força do Querer (2017). “Claro que tu vai! Tá doidona? Eu hein, bando de homem bonito lá dentro, não perdia tempo”, justificou a rival de Bibi Perigosa (Juliana Paes) na novela das nove.

Enquanto isso, a moradora do orfanato Raio de Luz compartilhou a sua preocupação com a entrada de Carla no reality. “Você tem que ir! Pode ter muita oportunidade, quem sabe arrumar um marido rico”, comentou a marroquina.

Famosa pelos vídeos humorísticos sobre situações do dia a dia, Camilla de Lucas voltou aos anos 1990 com uma apresentação inspirada na abertura de Um Maluco no Pedaço (1990-1996), protagonizada por Will Smith.

“Como vocês me perturbaram querendo saber se eu estaria ou não [no BBB]! Quase me eliminaram com a fofoca de vocês, mas aqui estou e conto com o nosso bonde para levar esse prêmio para Nova Iguaçu”, brincou a influenciadora na legenda da publicação.

O BBB21 começa em 25 de janeiro e será a edição mais longa da história, com cem episódios e término previsto para 4 de maio.

Confira as publicações:

#DiazNoBBB? É isso mesmo!

Estávamos muito ansiosos pra poder contar essa novidade e finalmente chegou a hora! ✨ Já estamos na torcida e contamos com todos vocês! Inshallah! Prontos? Vamos nessa! 🦋💙 #TeamCarlaDiaz#BBB21pic.twitter.com/Qx3wTtNtDC

— Carla Díaz (@Carladiaz) January 19, 2021

