Farsa de Nonato é desmascarada e leva Simone às lágrimas · .

Simone (Juliana Paiva) se emocionará durante uma conversa com Nonato (Silvero Pereira) em A Força do Querer. A filha de Silvana (Lilia Cabral) encontrará o motorista da novela das nove vestido como Elis Miranda e se surpreenderá. O amigo de Biga (Mariana Xavier) explicará que é um travesti e decidiu criar um personagem masculino para sobreviver no “mundo cão”.

A conversa entre os dois acontecerá na próxima terça (2) no folhetim de Gloria Perez. A filha de Eurico (Humberto Martins) encontrará Biga e Nonato na rua e estranhará o figurino feminino do funcionário do pai. “Nonato?”, perguntará a loira, ao vê-lo.

“Elis Miranda”, corrigirá o amigo de Silvana. De longe, Ivan (Carol Duarte) verá toda a cena e se aproximará para esclarecer o flagra. “Simone, foi ela que me acolheu. Foi ela que me protegeu. Foi por isso que eu não te falei onde tava”, soltará o rapaz. Ele está morando com Nonato desde que saiu da casa dos pais depois de se assumir trans.

Conversa franca

Em um lugar afastado, Elis abrirá seu coração para Simone. “Minha família nunca me aceitou, eu sempre apanhei do meu irmão, dos moleques da cidade. Não tinha mais condição de eu viver naquele lugar”, começará o transformista, contando sobre sua origem no interior do Ceará.

Em seguida, o personagem de Silvero Pereira revelará os percalços de se mudar para o Rio de Janeiro e que, como travesti, ele só teria espaço na prostituição. Chocada, Simone começará a chorar com a franqueza dele. “Mas eu não queria fazer isso. Foi quando eu criei o Nonato, não é pra enganar as pessoas, não. É por uma questão de subsistência mesmo”, reforçará.

“Então quer dizer que você é trans? Como a Ivana?”, questionará a sobrinha de Joyce (Maria Fernanda Cândido). Didático, Nonato explicará que na verdade é um travesti e transformista.

“Tem uma mulher dentro de mim, na minha alma, na minha cabeça. Eu tenho vontade de botar ela pra fora, de expressar, mas eu sei que não sou mulher”, responderá o amigo de Dita (Karla Karenina).

Comovida, Simone entenderá o ponto de Nonato e prometerá manter a identidade de Elis Miranda em segredo. “Fica tranquilo que teu segredo tá bem aguardado”, dirá a loira, dando um abraço sincero no novo amigo.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.