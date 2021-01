Fãs pesquisam vida de participantes e acham até cheque sem fundo · .

A divulgação da lista de participantes do BBB21 está movimentando as redes sociais nesta terça-feira (19). A cada nome que aparece durante a programação, os fãs do reality show fazem uma verdadeira devassa na vida do competidor anunciado. Um dos candidatos teve até um print que indica que ele teria passado 28 cheques sem fundo.

Caio Afiune, anônimo inscrito no grupo Pipoca, foi apontado como o responsável pelas dívidas. Os internautas também descobriram que fazendeiro, classificado no Twitter como “agroboy”, seguia o presidente Jair Bolsonaro e o empresário Luciano Hang nas redes sociais, o que já causou uma certa rejeição por parte do público.

Algo que chamou a atenção nas redes sociais foi o nome de um outro participante do Pipoca: Arcrebiano. Para facilitar a vida dos amigos, desde criança, ele adotou um apelido Bil.

“Imagina a alma da pessoa que olha para um bebê fofinho e pensa: ‘Nossa, vou colocar o nome dele de Arcrebiano'”, brincou o perfil Legadão da Massa.

Já o comediante Nego Di, do Camarote, teve vídeos divulgados em que ele fala mal do grupo das fadas sensatas do BBB20. Ele tem um estilo de humor fora do considerado “politicamente correto”, bem tiozão.

Pocah ganhou o apoio dos fãs “Sterella” de A Fazenda 12, por ter declarado apoio para Mirella e Stéfani Bays no reality show da Record. A cantora já entra no BBB21 com mais de 11 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Outros participantes, como Arthur Picoli, criaram um Twitter no mês passado para evitar a investigação dos internautas. Confira abaixo descobertas de internautas sobre alguns dos participantes:

CARA eu nao to acreditando que o agroboy que vai entra no bbb é caloteiro KKKKKKKKKKKKKkk to chorando #BBB21pic.twitter.com/wocxcNHet4

— Diego da 1D ❯❯❯❯ (@EsseDiegoLuiz) January 19, 2021

o agroboy deu unf no bolsoameba, ta com medo amore ? #bbb21pic.twitter.com/9qN2XIEloZ

— laur 卌🎡𝒆𝒗𝒆𝒓𝒎𝒐𝒓𝒆 (@iIIicitiaffairs) January 19, 2021

todo ano o boninho vai no vila mix e trás um bolsominion aspirante a agroboy, alguém para esse homem pic.twitter.com/DU0oxmRCko

— vivian. (@klauzmk) January 19, 2021

o caio, o agroboy, tem nome sujo por dar 28 cheques sem fundo 🗣 pic.twitter.com/Jic9rV3eDi

— ma ri. (@acostumadinha) January 19, 2021

IMAGINA A ALMA DA PESSOA QUE OLHA PRA UM BEBEZINHO FOFINHO E PENSA ‘NOSSA VOU COLOCAR O NOME DELE DE ARCREBIANO’

— LEGADÃO™ (@legadaodamassa) January 19, 2021

É nome ou adjetivo??? “Nossa que pintura clássica né, um tom arcrebiano”. pic.twitter.com/xkuGSPBXqA

— Dudu (@Dudu) January 19, 2021

O bebê nascendo e descobrindo que o nome dele é Arcrebiano #bbb21pic.twitter.com/TTL9hdCFpi

— Non (@NonLacerda) January 19, 2021

E vamos de eliminar esse otario do Nego Di que nem conheço mas já desconsidero pacas! Era Priorzete e hater da Manu #BBB21pic.twitter.com/RZSM8SU9fc

— Ire (@TuitaaIre) January 19, 2021

Durante o confinamento da Stéfani e da Mirella, a Pocah se mostrou 100% leal a Mi, sempre falou bem das meninas e tem torcida declarada da Teté. Não precisamos falar mais nada pra declarar nossa torcida à Pocah. pic.twitter.com/8xhayQQ3Uh

— Rádio Sterella 📻 (@radiosterella) January 19, 2021