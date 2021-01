Fate: A Saga Winx – veja trailer emocionante da nova série da Netflix

Nesta terça-feira (19), a Netflix divulgou um trailer emocionante para Fate: A Saga Winx, que estreia na plataforma de streaming no dia 22 de janeiro. A produção é uma adaptação da popular série de desenhos animados conhecida no Brasil como Clube das Winx.

A trama segue a vida de um grupo de jovens fadas que estudam em Alfea, um internato sobrenatural. Por lá, elas precisarão aprimorar ainda mais suas diversas habilidades em magia se quiserem algum dia serem poderosas o bastante para lutar contra as diversas ameaças perigosas do mundo contemporâneo.

Pelas imagens apresentadas no trailer, os espectadores podem esperar muita ação e efeitos visuais eletrizantes. “A magia vive na essência da natureza”, anuncia uma das protagonistas logo no começo do vídeo.

Confira o trailer completo:

Fate: The Winx Saga fará sua estreia na Netflix nesta semana

Criada por Brian Young, a nova série de fantasia da Netflix é protagonizada por Abigail Cowen como Bloom, Hannah van der Westhuysen como Stella, Precious Mustapha como Aisha, Eliot Salt como Terra, Elisha Applebaum como Musa e Sadie Soverall como Beatrix.

Iginio Straffi, criador da série animada original, afirmou, por meio de um comunicado oficial, que estava muito satisfeito com o resultado alcançado pelo streaming. “[Espero que] a Netflix continue com projetos cada vez mais ambiciosos”, comentou.

Erik Barmack, vice-presidente de séries originais da Netflix, acrescentou, pelo mesmo informativo, que todos estão muito entusiasmados em realizar o lançamento dessa “nova série empolgante”.

“Essas fadas tão famosas vão crescer ainda mais com seu público”, disse ele. “A série vai explorar alguns temas complexos [de suas vidas], enquanto elas vivem como super-heroínas adolescentes”, completou.

Fate: A Saga Winx estreia na próxima sexta-feira (22) na Netflix.