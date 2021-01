Fato ou Fake: Palmeiras foi ao Rio com ‘Rumo ao bi’ no avião? Checamos

O Palmeiras viajou, na última quarta-feira (27), ao Rio de Janeiro, onde disputará a final da Libertadores, contra o Santos. O avião que levou o elenco estava adesivado na parte externa, exibindo o escudo do clube e a frase “time finalista”. A parte interna da aeronave, por sua vez, não tinha alterações. Ainda assim, circulou nas redes sociais uma foto de assentos de avião com a frase “Rumo ao bi”, o que denotaria um clima de “já ganhou”. Apesar do burburinho criado na web, a foto é antiga, de 2018. Logo, é fake afirmar que a foto é atual.

> Lembre o caminho do Verdão até a final na tabela da Libertadores

A foto que circula na internet foi feita em 2018, na viagem do Verdão à Argentina, onde enfrentaria o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores. Nas inscrições, pode-se ler, além do “Rumo ao bi”, algumas palavras motivacionais.

A final da Copa Libertadores 2020, entre Palmeiras e Santos, está marcada para o próximo sábado (30), às 17h (horário de Brasília).