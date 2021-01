Fato Social: Entenda tudo sobre

O fato social é um mecanismo social e cultural que influencia na maneira da pessoa agir, pensar e viver. Esse pensamento pertence ao Émile Durkheim (1858-1917) um dos maiores nomes da sociologia.

Segundo Durkheim, o fato social engloba diversas regras e tradições presentes na base de uma sociedade.

Além disso, afirma que o fato social guia obrigatoriamente os indivíduos a seguirem as regras sociais.

Ademais, podemos citar como exemplos de fatos sociais, as regras de convivência, valores e convenções presentes independente da vontade das pessoas.

O fato social tornou-se um assunto explorado em questões de vestibulares, concursos públicos e Enem. Por isso fique ligado nele, acompanhe!

Principais características do Fato Social

Pode-se dividir o fato social em três características principais, são elas:

Generalidade

Os fatos sociais estão presentes em toda e qualquer sociedade, são coletivos e não individuais. Desse modo, os fatos sociais acontecem com a maior parte da população, chegando a atingir todos de modo geral.

Em um exemplo básico, podemos citar uma partida de futebol, os torcedores cantam pelo seu clube, usam o uniforme do time e gritam gol.

Todas essas atitudes são realizadas sem explicações prévias, as pessoas apenas seguem a maioria, pois já fazem parte de um evento esportivo.

Exterioridade

Os fatos sociais existem antes mesmo da pessoa nascer e acontecem independente das ações tomadas pelo indivíduo.

Um exemplo esportivo novamente, imagine um torcedor que desejasse impedir os torcedores de comemorar uma cesta de basquete, quando o seu time marcasse, ele não conseguiria e sua atitude seria estranhada.

Coercitividade

Ainda segundo Durkheim a coercitividade utiliza-se em dois significados.

Ou seja, a coercitividade é usada ao poder dos padrões culturais de uma sociedade impostos aos integrantes.

Dessa maneira, os indivíduos acabam cumprindo padrões sociais e culturais que nem sempre concordam.

Já no segundo significado, a coercitividade demonstra o poder da lei sobre uma pessoa. Desse modo, o ser humano pode até não concordar com as regras, mas aceita por medo de ser penalizado.

Além disso, no caso da coercitividade cultural, a pessoa acaba agindo igual as demais, como medo de passar vergonha por não ser igual a maioria.

Exemplos de Fato Social

Podemos citar como exemplos simples de fatos sociais, presentes no dia-a-dia, veja alguns exemplos:

Tomar banho

Pagar impostos

Fazer compras

Participar de encontros sociais

Entre outros

Todas essas atividades são essenciais para mantermos nossa saúde, assim como contribuir financeiramente para que os serviços sociais continuem funcionando.

Ou seja, todas essas ações estão presentes nas rotinas das pessoas e exercem real poder sobre os indivíduos. Desse modo, o fato social afeta diretamente a sociedade como um todo.