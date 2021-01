Faustão está internado na UTI com Covid-19? Entenda a situação · .

Fausto Silva não está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na manhã desta terça-feira (5), circularam notícias falsas que afirmavam que o apresentador de 70 anos estaria em situação grave após contrair a Covid-19. Não é verdade. Ao ., a Globo explicou que ele está bem e em casa.

“Apuramos com Fausto, e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital”, informou a emissora.

Pouco tempo depois da confirmação da Globo, Luciana Cardoso, mulher de Faustão, publicou uma foto ao lado de Faustão para desejar “Feliz 2021” e fez questão de colocar “em casa” como localização.

Em conversa com o colunista Flavio Ricco, do R7, o apresentador do Domingão explicou que ainda “faltam três ou quatro sessões” de infiltrações por conta da retenção de líquidos.

As edições de janeiro do Domingão foram gravadas com antecedência, para que Faustão pudesse tirar o mês de férias. Em novembro de 2020, o apresentador já havia sido internado no mesmo hospital, com inchaço e dores nas pernas. Na ocasião, ele apenas foi medicado e fez um check-up.

Entre março e agosto do ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, foram exibidas reprises do programa. Durante os cinco meses, Faustão entrou ao vivo diretamente de sua casa apenas para apresentar as reexibições.

A atração retornou ao vivo sem a presença da plateia em setembro, e com o número reduzido de bailarinas, todas usando máscara. O Domingão ainda promoveu uma versão adaptada do quadro Dança dos Famosos, que teve a atriz Lucy Ramos como campeã em 20 de dezembro.

Confira o post de Luciana Cardoso abaixo: