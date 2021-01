FCB Brasil abre matrículas para Programa de Estágio 2021

A FCB Brasil abriu recentemente as inscrições para o Programa de Estágio FCB Brains 2021. Interessados em trabalhar em uma das maiores redes globais de agências de publicidade, podem se inscrever até o dia 23 de fevereiro de 2021. As vagas são para atuação no escritório de São Paulo (SP).

Com foco em estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalhar e iniciar sua trajetória profissional, o programa busca contratar novos talentos para as áreas de Marcas & Negócios (Atendimento), Criação, Inteligência de Negócios, Mídia, Planejamento, Recursos Humanos, RTVC e Tecnologia Criativa.

Neste sentido, serão aceitos universitários matriculados nos cursos de graduação de Administração, Audiovisual, Banco de Dados, Big Data e Inteligência Analítica, Comunicação e Marketing, Ciências da Computação, Ciências Sociais, Desenvolvimento de Sistemas, Design, Engenharia da Computação, Estatística, Física, Gestão de Recursos Humanos, Matemática, Mídias Sociais e Digitais, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV e Tecnologia da Informação.

De acordo com a página da empresa, o programa busca garantir uma integração completa. Ou seja, durante o período de estágio, os estudantes conhecerão o funcionamento de todas as áreas da agência.

Como se inscrever no processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas disponíveis para o Programa de Estágio FCB Brains 2021, devem realizar a inscrição diretamente na página do programa, disponível em: https://fcbbrasil.com.br/brains2021. Serão aceitas candidaturas realizadas até 23 de fevereiro e o início das atividades está previsto para março ou abril de 2021.

O processo seletivo, realizado em parceria com a consultoria de Recursos Humanos MatchBox, será dividido em algumas etapas, que contemplam, inclusive, gamifications – técnica de design que utiliza mecânicas de jogos e pensamentos orientados a jogos para diversas situações, propondo estímulos para atingir determinado objetivo. Os candidatos deverão, ainda, gravar um vídeo defendendo a sua candidatura.

Ainda, para garantir maior diversidade, os gestores escolherão os estagiários por meio de um sistema de blind review. Ou seja, na última etapa da seleção, eles deverão escolher os estudantes sem ter acesso a todas as informações, apenas com dados das etapas anteriores.

