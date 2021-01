Fear the Walking Dead: AMC anuncia data de retorno da 6ª temporada

Recentemente, a AMC anunciou finalmente a data de retorno para a 6ª temporada de Fear the Walking Dead. A produção de zumbis da emissora voltará a exibir episódios inéditos a partir do dia 11 de abril, um domingo. Na mesma noite, um novo episódio de Talking Dead vai se aprofundar nos bastidores da reestreia.

Uma outra novidade também compartilhada pela AMC é referente ao seu serviço de streaming oficial. Os assinantes da plataforma poderão assistir sempre todos os novos episódios a cada início de semana antes da exibição corrente na televisão.

Confira o anúncio compartilhado pelo Twitter:

Novidades no elenco da 6ª temporada de Fear the Walking Dead

Além da data de retorno oficializada, a AMC também anunciou que John Glover, Nick Stahl e Keith Carradine participarão dos novos episódios. Entretanto, nenhum detalhe concreto acerca dos seus respectivos personagens foi divulgado até o momento.

Vale destacar também que o 13º episódio desta temporada da série foi dirigido pela atriz Aisha Tyler, mais conhecida por sua atuação como a psicóloga Tara Lewis, de Criminal Minds.

Na 6ª temporada, Morgan (interpretado por Lennie James) tenta libertar o resto do grupo das garras de Virginia (Colby Minifie), enquanto ela continua desesperada para encontrar sua irmã. A segunda metade que estreia daqui alguns meses vai mostrar as consequências causadas aos membros do grupo após viverem sob o controle da personagem.

De acordo com a descrição oficial dos próximos episódios, divulgada pela AMC, novas alianças serão formadas, relacionamentos serão destruídos e lealdades vão mudar para sempre. “O fim é o começo”, afirma a emissora com relação à série.

Portanto, não deixe de conferir! Novos episódios de Fear the Walking Dead serão exibidos a partir de 11 de abril na AMC.