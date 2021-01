Fecomércio abre mil oportunidades com cursos

Feirão do Emprego abre cerca de mil vagas de emprego com cursos. O Feirão será realizado durante os dias 19 e 22 de janeiro. Neste ano as empresas e trabalhadores também terão a chance de entrar em contato para preencher as oportunidades laborais, a única diferença é que o formato do evento é 100% digital.

Feirão do Emprego

Durante os dias 19 e 22 de janeiro, as empresas e profissionais podem entrar em contato para preenchimento das vagas laborais do Feirão do Emprego.

O evento vai ocorrer totalmente online, ao contrário do ano anterior. Essa medida foi tomada para evitar novas contaminações pelo covid-19.

Durante essa edição, novas oportunidades de emprego com cursos e postos de trabalho serão disponibilizadas para os participantes. Confira, alguns dos cursos ofertados pelo feirão:

Garçom;

Assistente Administrativo;

Assistente de Recursos Humanos.

Além dos profissionais que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, as empresas que desejam divulgar suas vagas podem participar. Para isso, acesse o site.

Programação

19 de janeiro: live com dicas para melhorar a empregabilidade e abertura das vagas;

live com dicas para melhorar a empregabilidade e abertura das vagas; 20 a 21 de janeiro: dias que acontecem o Feirão Virtual do Emprego Serviço e do Senac.

O cadastro dos currículos podem ser feito no mesmo site oficial.

