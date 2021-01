Federação Tcheca diz que Bican fez 821 gols oficiais e despreza ‘recorde’ de Cristiano Ronaldo: ‘Terá que trabalhar mais’

Após Cristiano Ronaldo marcar na vitória por 2 a 0 da Juventus sobre o Napoli, na última quarta-feira, pela Supercopa da Itália, uma enorme rusga se abriu no futebol europeu.

Isto porque diversos veículos de imprensa e também alguns estatísticos apontaram que o português chegou a 760 tentos em partidas oficiais, o que o tornaria o maior goleador por clubes em toda a história, ultrapassando o tcheco Josef Bican, que, entre 1931 e 1935, teria feito, segundo as contas preliminares, 759 gols.

Nesta quinta-feira, porém, a FACR (Federação de Futebol da República Tcheca) divulgou em suas redes sociais que, após uma recontagem, foi apurado que Bican fez 821 tentos por times em jogos oficiais, o que ainda o colocaria como maior artilheiro de todos os tempos.

Segundo Jaroslav Kolar, presidente do Comitê de História e Estatística da Federação Tcheca de Futebol, Ronaldo ainda terá que “trabalhar mais” se quiser quebrar o incrível recorde de Bican, já que está 61 gols atrás.

“Quem é o maior goleador da história: Josef Bican ou Cristiano Ronaldo? Uma questão simples, mas com resposta complicada, principalmente porque, de grande parte dos gols de Bican, você tem que separar apenas os feitos em jogos oficiais, o que é complicado”, afirmou.

“O Comitê de História e Estatística da Federação Tcheca começou a lidar com esse problema. Nós baseamos nossas estatísticas em prestigiosos sites internacionais, que dizem que Bican fez 805 gols em jogos oficiais, mas com a observação de que os gols marcados por ele em 1952, na 2ª divisão tcheca, pelo Hradec Kralove, estão sem registro”, explicou.

O atacante Josef Bican antes de jogo em 1939 Getty Images

“Nós conseguimos encontrá-los: são 53 gols em 26 partidas. Fizemos também uma checagem dupla com todos os detalhes das ligas, copas e partidas internacionais que Bican disputou. Depois disso, chegamos ao número oficial de gols marcados por Josef Bican”, seguiu.

“Portanto, segundo o Comitê de História e Estatística da Federação Tcheca, nós podemos proclamar oficialmente que Bican marcou 821 gols em partidas oficiais. Isso significa que Cristiano Ronaldo ainda não é o maior goleador da história, e ele tem que trabalhar um pouco mais para quebrar esse recorde”, finalizou.

Vale salientar que, se forem contados amistosos, estipula-se que Bican tem incríveis 1.468 gols na carreira no total, mais até do que Pelé.

Nascido em 1913, o implacável artilheiro defendeu vários clubes da Áustria e da antiga Tchecoslováquia na carreira, mas viveu seu período mais prolífico no Slavia Praga, marcando mais de 500 tentos pelo time.

Ele ainda defendeu as seleções da Tchecoslováquia e da Áustria, chegando às semifinais da Copa do Mundo de 1934 com o Wunderteam austríaco.

A imprensa da época destacava que ele era ambidestro e possuia grande forma atlética, com potência no jogo aéreo e muita velocidade. Para se ter ideia, ele chegou a registrar a corrida de 100m rasos em 10,8s, tempo próximo dos melhores velocistas de seu tempo.