No primeiro dia de 2021, a Globo fez um post marcando para esta sexta-feira (8) a divulgação de spoilers do BBB21. A informação causou um alvoroço nas redes sociais. Hoje, desde o início do dia, internautas estavam na expectativa. As “novidades” saíram em um vídeo publicado pouco depois do meio-dia, mas não havia nada de tão novo assim. “Fomos feitos de palhaço pelo Boninho”, lamentou uma usuária no Twitter.

O principal anúncio foi de que “o jogo começa antes do play”, indicando que o confinamento terá dinâmicas e poderá ser acompanhado antes mesmo da estreia oficial, marcada para 25 de janeiro.

As outras informações, no entanto, já eram de conhecimento público, como a duração de 100 dias e os participantes divididos entre camarote (celebridades convidadas) e pipoca (anônimos inscritos).

O vídeo também confirmou dinâmicas de jogo, como xepa e VIP “juntinhos”, líder com ares de rei e poder de veto, provas de resistência, big fone, anjo, monstro, festa e jogo da discórdia –tradições do Big Brother Brasil. O feed BBB terá a função “match”.

“Amiga, a gente foi feita de palhaça pelo Boninho”, escreveu o perfil @tt_feliz no Twitter, que usou uma foto de Rafa Kalimann e Manu Gavassi na casa do BBB20 para o post. “O spoiler do BBB: vão ser 100 dias e um monte de informação óbvia que todo mundo já sabia. Ai, Boninho, você já foi melhor”, provocou @otareana.

“Boninho, só isso? Ah, pelo amor, melhor não prometer data nenhuma, tá? Isso nem é spoiler”, reclamou @girafaroosa, em caixa alta. Chefão do BBB21, J.B. Oliveira, o Boninho, também compartilhou o vídeo com spoilers em seu Instagram e foi cobrado.

Em nota à imprensa, a Globo avisou que outros spoilers sairão aos poucos. “Essas e outras surpresas, que compõem um jogo que acontece 24 horas por dia, todos os dias da semana, serão reveladas nos próximos dias, naquele esquenta tão aguardado para a 21ª temporada do reality”, explicou a emissora.

Veja o vídeo com as “novidades” e a repercussão:

Amiga, a gente foi feita de palhaço pelo Boninho #BBB21pic.twitter.com/nkx8VHe6Of

— ROSMELLO 🎃🌋🐓 (@tt_feliz) January 8, 2021

o spoiler do bbb: vão ser 100 dias e um monte de informação óbvia q td mundo ja sabia ai boninho vc ja foi melhor meu velhote pic.twitter.com/4UxaFgu7Fc

— ana (@otareana) January 8, 2021

Amiga, a gente foi trollada pelo boninho. pic.twitter.com/vhGpavuuOB

— #BBB21 (@RealitysVip) January 8, 2021

BONINHO! SÓ ISSO???? AH PELO AMOR, MELHOR NAO PROMETER DATA NENHUMA TA, ISSO NEM É SPOILER https://t.co/2T5IWwXPL5

— vanessa (@girafaroosa) January 8, 2021

a galera esperando os spoilers que o boninho vai soltar hj #BBB21pic.twitter.com/JpAa1sOMOG

— Felipe Renan (@Felipxrr) January 8, 2021

Boninho: salvem essa data 8 de janeiro o spoiler: o BBB começa dia 25 a gente já feito de palhaço antes da edição começar 🤡🤡 #BBB21pic.twitter.com/Tq3qukdpyk

— Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) January 8, 2021