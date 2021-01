Felipão quer reunião com diretor, ‘segurança maior’ e mais cinco reforços para o Cruzeiro

Após vencer o Sampaio Corrêa e subir para a 11ª posição da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro chegou aos 44 pontos, oito atrás do primeiro time no G-4 que subirá para a primeira divisão.

Com poucas chance de conseguir o acesso, o técnico Luiz Felipe Scolari planeja fazer uma reunião com André Mazzuco, novo diretor de futebol do clube, para planejar a próxima temporada.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Eu tenho que me encontrar com o (André) Mazzuco (novo diretor de futebol), sentar e definir algumas situações que estou vivendo no Cruzeiro. Que o Cruzeiro vive. Situações que ele, como diretor de futebol, vai ter que dar uma segurança muito maior a uma série de perguntas que vamos fazer a ele”, disse o treinador.

“Colocar uma série de nomes para contratações. Três, quatro, cinco nomes para contratações. Como vamos fazer pré-temporada e uma série de coisas. Depois, vamos nos adaptando, até o fim do campeonato para ver o que vai acontecer”, afirmou Felipão, que tem contrato até dezembro de 2022 com o clube celeste.

Caso não suba para a Série A, o Cruzeiro, que vive uma crise financeira, precisará diminuir a folha de pagamento. O clube gasta hoje mais do que 12 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.