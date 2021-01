Felipão se irrita durante o jogo, ‘ameaça’ deixar o futebol, e segue sem definir o futuro no Cruzeiro

O empate por 0 a 0 entre Cruzeiro e Náutico, neste domingo, 24 de janeiro, pela 37ª rodada da Série B, foi um duelo sem grandes atrativos, tendo como principal lance, a expulsão de Fábio, por ter feito uma defesa fora da área em disputa com Kieza, do Timbu.

O técnico Luiz Felipe Scolari reclamou de uma interferência externa para que a arbitragem tomasse a decisão de expulsar o camisa 1 da Raposa. Porém, em sua coletiva, evitou tocar no assunto novamente.

– Não. Não adianta nada eu estar conversando com vocês se teve erros, se teve acertos, o que que teve. Não adianta nada. Está terminando. Nós estamos mantidos na Série B, fizemos juntos com os jogadores aquele trabalho que era o que foi programado a fazer, pois estávamos em uma desvantagem muito grande quando aqui chegamos. E os jogadores se empenharam, fizeram aquilo que era possível e conseguimos a permanência e está bom. Quanto à arbitragem, não compete a mim dizer se teve erro, se teve acerto. Não vou comentar não. Peço desculpas, mas não adianta nada-disse.

O lance do cartão para Fábio gerou um suspense sobre o seguimento do treinador não só no clube mineiro, mas no futebol. O repórter da TV Globo, Elton Novais, flagrou durante a transmissão uma conversa de Felipão com a arbitragem, de que iria largar o futebol por coisas como as que aconteceram no confronto contra os pernambucanos.

Entretanto, de cabeça fria, Felipão, voltou a ser lacônico sobre seu futuro na Raposa.

– Não. Não dá (para adiantar nada). Isso é um assunto que eu resolvo com o presidente quando entender que seja o local e o horário necessários. Portanto, quando tiver alguma coisa, eu comunico a vocês se houve reunião, se não houve reunião, o que que dá pra fazer, o que não dá para fazer. Mas, por enquanto, não tenho nada para comunicar definitivamente não-disse.

Próximos jogos

​

O Cruzeiro encerra sua participação na Série B na sexta-feira, 29 de janeiro, contra o Paraná, em Curitiba, às 21h30. O Náutico joga no mesmo dia e horário contra o CSA, no Aflitos.