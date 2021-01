Felipe Castanhari chama Marcius Melhem de ‘assediador’ e o acusa de censura · .

Depois de ter uma decisão da Justiça a seu favor, Felipe Castanhari acusou Marcius Melhem de censura e intimidação nesta quinta-feira (21) e o chamou de “assediador”. O ex-diretor da Globo moveu uma ação judicial pedindo a exclusão de uma postagem do youtuber em que defendia Dani Calabresa, mas teve seu pedido negado.

“Marcius Melhem falha em sua tentativa patética de censura”, disparou Castanhari em publicação no Instagram. Ele citou outros humoristas que também foram processados pelo ex-chefe do Humor da Globo porque saíram em defesa de Dani Calabresa.

“Não satisfeito em me processar por um tuíte em que defendia a Dani, o sujeito ainda está tentando calar todo mundo que se pronunciou em defesa dela. Foi assim com o Marcos Veras, Danilo Gentili e também com o Rafinha Bastos”, escreveu o influenciador, que ressaltou que não vai se calar.

“Prestem muita atenção porque é exatamente assim que os assediadores operam, eles usam de intimidação para amedrontar não só as vítimas, mas qualquer um que ouse demonstrar apoio a elas. Não se engane, Marcius Melhem, essa tentativa pífia de censura e intimidação só me fez ter ainda mais certeza do tipo de pessoa que você é. Não serei amendrontado”, reforçou Castanhari.

Ele se dispôs a ajudar financeiramente “qualquer um que for processado por esse sujeitinho” e disse que não liga se Melhem o processar mais uma vez. “Quando eu ganhar farei outra publicação esfregando isso nessa sua cara sem graça”, declarou.

Nesta quinta (21), Melhem teve negado pedido para que Castanhari removesse um post sobre ele, sem o citar diretamente, mas, antes disso, a Justiça havia acatado outra solicitação pela exclusão de uma outra publicação do youtuber em que chamava o humorista de “assediador” e “escroto”.

Na semana passada, os advogados do ator, que deixou a Globo sob denúncias de assédio no ano passado, protocolaram um documento de 61 páginas com um pedido de indenização por danos morais e materiais de R$ 200 mil contra Dani Calabresa. Na petição, a defesa de Melhem cita Danilo Gentili e expõe até prints de conversas sobre nudes.

As advogadas da humorista querem que o Ministério Público Federal investigue Marcius Melhem por crimes sexuais. O pedido foi feito em dezembro. Ela e outras atrizes acusam o ex-diretor de assédio.

Veja a publicação de Felipe Castanhari: