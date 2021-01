Felipe Conceição elogia desempenho do Guarani no Dérbi

Nesta terça-feira, Guarani e Ponte Preta protagonizaram o clássico de Campinas no Brinco de Ouro, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B. Mesmo com o empate em 1 a 1, o técnico Felipe Conceição elogiou o desempenho do Bugre.

Guarani FC

“No desempenho assim como contra o América, fomos superiores ao adversário. Criamos situações, chances de gol, fomos uma equipe que buscou o placar o tempo todo. Não são dois resultados em casa que a gente esperava, mas temos que entender o processo que estamos vivendo, entender como estava o Guarani três meses atrás e como está hoje. São apenas três meses de trabalho, temos uma margem de crescimento, mas o que a equipe construiu me deixa muito satisfeito”, disse.

Com o empate, o Guarani fica na sexta colocação do campeonato e está quatro pontos atrás do Juventude, última equipe do G-4. O próximo jogo do Bugre será contra o CRB, dia 11, às 20h (de Brasília).