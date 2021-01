Felipe Melo cita status de “grande ídolo” após título e diz: “Vou morrer palmeirense”

Algoz do Santos na final da Copa Libertadores, o Palmeiras conquistou o bicampeonato na noite deste sábado. Após participar da decisão disputada no Estádio do Maracanã e erguer o troféu ao lado de Gustavo Gomez, o meio-campista Felipe Melo destacou sua relação estreia com o clube alviverde.

“Hoje, entro para a história, para um grupo seleto de campeões da Libertadores. Há um tempo atrás, ainda no primeiro ano ainda de Palmeiras, perguntaram se me sentia ídolo. E falei que, pelo que a torcida faz, me sentia ídolo, sim. E tacaram pedra pra caramba”, iniciou Felipe Melo em entrevista ao Fox Sports.

“Hoje, entro de vez para a história do clube como um dos grandes ídolos. Assim como Weverton, Gustavo Gomez, Luiz Adriano. Assim como esse elenco. Mais uma vez, carimbamos uma história tão linda e em um clube tão grandioso, que é o Palmeiras”, completou.

Com um total de 173 partidas e 12 gols pelo Palmeiras, Felipe Melo também conquistou pelo clube o Campeonato Brasileiro 2018 e o Paulista 2020. Durante sua longa carreira, marcada por passagem pela Europa, o time alviverde é o que o volante mais defendeu.

“Eu não nasci palmeirense e nunca fiz questão de esconder. Mas me tornei palmeirense, vou morrer palmeirense”, disse Felipe Melo, que também destacou sua rápida recuperação de lesão, uma vez que fraturou o tornozelo esquerdo no último dia 8 de novembro, contra o Vasco.

“Sirvo o Deus do impossível, o Deus que opera milagres. Muito feliz, é uma sensação incrível. Eu me tornei capitão do Palmeiras com muito trabalho, muita humildade. E Deus preparou o momento certo. Foi aqui que tudo começou, que dei meus primeiros passos. No Maracanã, fiz meus primeiros jogos”, disse o ex-flamenguista.