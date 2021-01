Felipe Melo comemora volta aos gramados pelo Palmeiras

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Depois de ficar lesionado por pouco mais de dois meses, Felipe Melo voltou a atuar pelo Palmeiras na derrota por 2 a 1 para o Ceará, neste domingo. Ao término da partida, o camisa 30 fez uma publicação nas redes sociais comemorando seu retorno e também o tempo curto de recuperação.

“Os homens falaram 4 meses. Hoje, depois de 75 dias eu, graças a Deus, pude voltar, para Deus não há impossíveis!!”, comentou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Melo (@felipemelo)

O volante se lesionou no início de novembro, quando sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo. Desde então, não havia entrado em campo. A previsão de retorno era de quatro meses, porém, ele retornou antes do prazo previsto.

Enquanto Felipe Melo já pode comemorar sua volta aos gramados, outros jogadores seguem em recuperação no Verdâo: Wesley e Luan Silva, ambos por cirurgia no joelho esquerdo. Já o atacante Rony faz tratamento por conta de dores musculares após pancada na coxa.