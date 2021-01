Felipe Melo titular? Soteldo no banco? As surpresas de Abel e Cuca nas coletivas antes da final entre Palmeiras e Santos

Palmeiras e Santos fizeram o reconhecimento do Maracanã, nesta sexta-feira. E os dois times chegam com dúvidas e mistérios nas escalações para a final da Conmebol Libertadores.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Primeiro a falar em entrevista coletiva com os jornalistas, Abel Ferreira surpreendeu. Em uma das respostas, ele abriu a possibilidade de Felipe Melo ser titular na decisão. Vale lembrar que o ‘Pitbull’ ficou longe dos gramados por uma grave lesão e retornou no jogo contra o Vasco, na última terça-feira.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Em relação ao Felipe Melo, tenho sido honesto na comunicação que tenho feito a vocês. O Felipe é o jogador com mais títulos no elenco do Palmeiras. É um jogador com experiência muito grande, que nos ajuda dentro e fora de campo. Certamente amanhã poderá nos ajudar. Se vai ser de início ou se vai entrar, cabe a mim decidir. Mas ele pode ajudar a todos e a mim como treinador porque é um colecionador de títulos. No que depender de mim, faremos de tudo para que ele possa amanhã adicionar mais um à galeria dele”, disse o português.

Abel também deixou o ataque alviverde com um ponto de interrogação entre Rony e Willian.

“O Rony sempre tem ajudado, jogando de ponta ou centroavante, porque nos dá um jogo mais vertical, nos da velocidade e ajuda a defender, assim como o Willian também. São dois jogadores que vêm atuando como ponta e centroavante. São atletas de características diferentes, mas com grandes desempenho e rendimento. Rony é muito focado, tem mente aberta e coração aberto para aprender novos conceitos de jogo coletivo, pois sou muito específico no que peço aos meus jogadores. O Rony tem muita energia, muita força, muita garra, tem feito gols importantes e decisivos. Conto com a inspiração dele amanhã também, seja no início ou entrando no decorrer do jogo, para nos ajudar a fazer gols”, completou.

No Santos, a dúvida está no meio-campo. O capitão Alison está de volta após um período com COVID-19. Ele formará dupla com Pituca. No entanto, a questão está no terceiro atleta do setor: Lucas Braga ou Sandry. Na coletiva, Cuca ampliou o ponto de interrogação e colocou até mesmo Soteldo sem presença garantida.

“Você falou de Sandry e Lucas Braga. Tivemos fora o Soteldo por duas partidas. As duas joguei com os dois, Sandry e Lucas Braga. Podemos incluir o Soteldo. Mudar a forma de jogar, mas não muda a maneira. Não sei se será um jogo de 90 minutos, pode ser mais. De repente o jogo pode decidir no meio ou no fim. Pode ser no começo. Entrar com os quatro atacantes. É uma situação que a gente tem. Vamos escolher a melhor ao longo do jogo”, disse Cuca.

Veja as possíveis escalações para a final da Libertadores:

Provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony (Willian) e Luiz Adriano

Provável Santos: John; Pará, Veríssimo, Luan Peres e F. Jonatan; Alison, Pituca e Lucas Braga (Sandry); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo





O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.