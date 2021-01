Felipe perde Shirlei em pegadinha do destino; saiba como · .

O namoro de Shirlei (Sabrina Petraglia) e Felipe (Marcos Pitombo) vai enfrentar um baque com a chegada de Vitória (Betty Gofman) ao Brasil em Haja Coração. Rejeitada pela sogra, a mocinha não aguentará. Ela abandonará o “príncipe” na novela das sete da Globo. O publicitário vai correr atrás da ex-empregada, mas ela nem atenderá suas ligações.

A pegadinha que o destino será a escolhida do rapaz ser justamente filha do padrasto dele. Vitória reconhecerá a jovem como a caçula de Guido (Werner Schünemann) e ficará transtornada. O pai desaparecido de Tancinha (Mariana Ximenes), na verdade, passou as últimas décadas vivendo com a mãe milionária de Felipe.

Vitória dará a primeira pista desse mistério ao ouvir os lamentos de Jéssica (Karen Junqueira) sobre o fim de seu noivado. Logo em seguida, o bonitão apresentará a nova namorada à mãe. Ele sequer vai estender a mão para cumprimentar a jovem.

Felipe deixará Shirlei na sala de seu apartamento e irá atrás da senhra. Ela pedirá que herdeiro mande a jovem humilde ir embora. “Não vou coisa nenhuma! Que agressividade é essa? Não tou te reconhecendo”, dirá o publicitário. Ele vai suspeitar que Jéssica tenha falado mal da namorada e “envenenado” a veterana.

Ao ouvir o filho dizer que está apaixonado por Shirlei, Vitória ficará ainda mais nervosa: “Não, não tá! E se estiver, vai esquecer isso tudo agora mesmo!”. Decepcionado, o funcionário da agência Peripécia perguntará o motivo de tanta implicância, mas a mãe não revelará o que está escondendo.

“Me promete uma coisa. Não aparece mais com essa menina nessa casa. Nem toca no nome dela aqui dentro, ouviu bem?”, exigirá a nova personagem. Na sala, com os olhos cheios de lágrimas e extremamente constrangida, Shirlei avisará Cris (Isadora Cruz) que irá embora. “O que a mamãe fez não podia ter feito, desculpa”, falará a jovem, sincera.

“Não precisa me pedir desculpas, eu sei que é sua mãe, é que me rejeitaram tanto na vida, já fizeram tanta coisa comigo por causa do meu problema. Mas o que sua mãe fez, de olhar para mim e sair correndo, foi a primeira vez. Estou me sentindo um monstro”, Shirlei abrirá seu coração.

Ela sairá às pressas, chorando. Felipe correrá atrás dela, mas não a alcançará. A garota entrará em um ônibus aos prantos e ficará ainda mais abalada ao perceber as pessoas olhando para sua perna e suas botas. Depois, em casa, a filha de Francesca (Marisa Orth) vai afirmar que não quer mais saber de seu conto de fadas, pois isso não existe no mundo real.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

