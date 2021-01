Felipe Santana celebra retorno da Chapecoense à Série A e fala em expectativa pelo título: ‘Oportunidade histórica’

A disputa pelo título da Série B está muito viva na última rodada, com América-MG e Chapecoense empatados em 70 pontos no topo da tabela. Nesta sexta-feira (29), ambos os times entram em campo e os catarinenses possuem uma motivação a mais na disputa.

O time, que viveu a tragédia antes da final da Copa Sul-Americana de 2016, pode conquistar o primeiro título nacional de sua história. Para o zagueiro Felipe Santana, em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br, isso deixa o time à beira de uma oportunidade única.

“Para nós, o mais importante é pensar que estamos à beira de uma oportunidade histórica, já que a Chapecoense nunca teve um título nacional, e sim estadual, só”, disse o defensor.

Para Felipe Santana, a campanha se tornou ainda mais especial. Contratado no final de maio, o zagueiro estava há quase dois anos sem atuar e teve na Chapecoense uma chance para um retorno ‘glorioso’.

“Eu optei pela Chapecoense, pelo carinho demonstrado, primeiro, e pelo tempo que eles iriam me dar. Eu não sabia que a gente iria atingir metas como atingimos. Não só o acesso, mas o título catarinense, também. Quando eu assinei com a Chapecoense, eles estavam muito mal no catarinense, na zona da degola, e começou um renascimento, de oitavo, jogar contra o primeiro e se tornar campeão. Nos deu combustível para começar o Brasileiro com o pé direito”, disse.

“Fiz dois jogos, mas no primeiro eu não sabia como iria reagir, já que vinha de dois anos sem jogar, somente treinando muito forte. Deu tudo certo, depois o zagueiro voltou, respeitando a hierarquia, eu voltei para o banco e, quando veio a lesão, eu comecei a ter uma sequência que só me colocou na rampa de lançamento. E quanto mais jogos eu recebia, mais eu melhorava. Espero dar sequência nisso”, completou.

Para a Chape se sagrar campeã, precisa vencer seu duelo contra o Confiança marcando dois gols a mais que o América em sua partida, caso o Coelho derrote o Avaí. Toda rodada será disputada às 21h30.