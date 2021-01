Fenômeno da Netflix, Bridgerton é renovada para segunda temporada · .

A série Bridgerton, que estreou na Netflix em 25 de dezembro do ano passado, foi oficialmente renovada para uma segunda temporada. A produção dos novos episódios começará ainda no primeiro semestre de 2021. Baseada nos livros de Julia Quinn e produzida por Shonda Rhimes, a atração teve a quarta estreia mais bem-sucedida da história da plataforma, com 63 milhões de telespectadores em suas primeiras quatro semanas no ar.

A trama de Bridgerton se passa na alta sociedade da Inglaterra no início do século 19 e narra as desventuras, segredos e fofocas de jovens da época, que vivem entre amores, desilusões, expectativa de casamento e bailes requintados.

Também chamaram a atenção do público as intensas cenas de sexo, que contaram com uma coreógrafa para organizar todos os movimentos.

No último dia 30, o criador da série, Chris Van Dusen, declarou que já havia planos para a continuidade de Bridgerton na Netflix. “A primeira temporada é sobre Daphne e sua história de amor com Simon. E os livros de Bridgerton –que são oito livros– são sobre os oito irmãos. Na sequência, eu adoraria poder explorar os romances e as histórias de cada um deles”, contou em entrevista ao site The Wrap.

Ainda não há previsão para a data de estreia de Bridgerton nem detalhes sobre as histórias abordadas na nova temporada. Confira o anúncio da Netflix: