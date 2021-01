Fenômeno da Netflix, Lupin tem segunda temporada confirmada para 2021 · .

A Netflix confirmou que Lupin, novo fenômeno do serviço de streaming, estrelado por Omar Sy (Intocáveis), ganhará uma segunda parte. A renovação da série já era muito aguardada pelos fãs, por conta do gancho deixado no final do primeiro ano, e foi confirmada pela plataforma nesta quinta-feira (28).

No anúncio oficial, a Netflix revelou que a nova leva de episódios entrará no catálogo no final do primeiro semestre de 2021. A gigante do streaming ainda explica que a segunda parte já estava confirmada antes mesmo da primeira estrear.

A segunda temporada terá cinco episódios ao todo. A dupla Ludovic Bernard (capítulos 6 e 7) e Hugo Gélin (8, 9 e 10) será a encarregada da direção. Além do retorno do protagonista Omar Sy, o elenco será composto por Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

De acordo com a Netflix, Lupin foi a série mais vista do catálogo em dez países, ficando em primeiro lugar no top 10 neste ano. A febre se estendeu para outras mídias e fez as buscas por Arsène Lupin (personagem da literatura na qual a produção é baseada), pelo autor Maurice Leblanc (1864-1941) e por Omar Sy dispararem na web.

Confira abaixo o anúncio oficial do retorno de Lupin:

O cara é tão ligeiro que a segunda parte já estava confirmada antes mesmo da primeira lançar. Logo mais ela chega no meu site. pic.twitter.com/NLL7VzNx5F

— netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 28, 2021

Os cinco episódios da primeira parte estão disponíveis na Netflix. Assista ao trailer da série: