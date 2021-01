Ferdinand diz que United pode ter encontrado ‘novo Cristiano Ronaldo’ em Amad Diallo, reforço de 18 anos

O ex-zagueiro Rio Ferdinand encheu o Manchester United de elogios pela contratação do jovem atacante Amad Diallo, de 18 anos, da Atalanta.

Na semana passada, os Red Devils chegaram a um acordo com o time italiano, pagando 41 milhões de euros (R$ 266,5 milhões) para ter o atleta.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em live no seu canal de YouTube, Ferdinand previu que o marfinense terá sucesso na Premier League e o comparou a Cristiano Ronaldo, que também chegou muito jovem a Old Trafford.

“Quando você vê os vídeos dele e conversa com as pessoas no United, os que estiveram envolvidos em sua contratação, acreditamos que esse garoto tem potencial para se tornar um dos melhores do mundo”, afirmou.

“Não quero colocar a mesma pressão de Cristiano Ronaldo sobre ele, mas ninguém conhecia o Ronaldo quando ele foi contratado pelo United, a não ser as pessoas em Portugal”, lembrou.

Amad Diallo durante jogo entre Atalanta e Midtjylland, pela Champions League Getty Images

“Esse garoto é semelhante ao Cristiano nesse sentido. Quando você vê os vídeos e a maneira como falam dele, nota que o mundo pode ser dele, caso ele se aplique no seu trabalho”, argumentou.

Diallo surgiu bem na última temporada da Atalanta, sendo promovido à equipe principal e marcando logo em sua estreia.

Ao todo, o jogador de 18 anos soma apenas cinco partidas pela equipe de Bergamo.

A contratação custou 21 milhões de euros (R$ 136,5 milhões), com mais 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) em bônus de acordo com metas.