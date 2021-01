Fernando Miguel exalta postura do Vasco diante do Atlético-GO

O Vasco ficou no empate com o Atlético-GO na reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo. Com o resultado, os cruzmaltinos saíram da zona de rebaixamento.

Após a partida, o goleiro Fernando Miguel exaltou a postura dos cariocas em Goiânia.

“O Vasco foi uma equipe que tentou os três pontos o jogo inteiro. Tivemos um melhor primeiro tempo, com boas chances de gol. No segundo, eles melhoraram, mas tivemos também bons lances”, disse ao Sportv.

Fernando Miguel lembrou que o Vasco não pode diminuir o ritmo e projetou o próximo jogo.

“Temos que nos preparar porque temos um clássico pela frente. Não dá para colocar as pernas para o ar”, declarou.

O Vasco terá pela frente o Botafogo, neste domingo, em São Januário. Para esta partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo sabe que não poderá contar com o lateral direito Léo Matos, suspenso.