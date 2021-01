Fernando Rocha revela apelido que ganhou em último trabalho na Globo · .

Fernando Rocha foi demitido da Globo em 2019, mas nem por isso se esqueceu dos momentos que marcaram sua carreira na emissora. Ao falar sobre os últimos anos na empresa, o jornalista entregou que foi alvo de brincadeiras por apresentar um programa que abordava questões ligadas à saúde. “[Diziam] ‘Olha o cara do Bem Estar'”, lembrou ele.

Em entrevista ao De Tudo Um Pouco, da Jovem Pan, no YouTube, o comunicador lembrou da época em que foi informado sobre seu desligamento da emissora após 30 anos de trabalho.

“Eu saí da TV, e a sensação que eu tive era de que eu tinha caído de um caminhão de mudança. Em três minutos você tem uma conversa, e a vida que existia antes dessa conversa acabou. Tudo acabou. Quando chega 2020, eu entendi que o mundo também acaba caindo deste mesmo caminhão de mudança. Esta sensação de estar perdido, de não saber até onde vai essa escuridão”, comentou ele.

Apesar do susto causado pela demissão, Fernando contou que se divertia com as piadas que costumava ouvir das pessoas que o encontravam longe das câmeras.

“Eu fui, durante muito tempo, o Fernando da Globo. [Diziam] ‘Olha o cara do Bem Estar! Ô, Bem estar! [Eu] Ia no self service [e as pessoas falavam]: ‘Ô Bem Estar, tô te olhando’. Como se eu estivesse de regime o tempo inteiro!”, lembrou.

Longe da televisão, em entrevista ao ., no ano passado, Fernando contou que lançou um livro para dividir as experiências de sua vida com outras pessoas. Além disso, o jornalista tem feito palestras e trabalhos envolvendo publicidade.

Assista a entrevista completa a seguir: