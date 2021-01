Festival de Ano Novo Lunar da Steam começa em fevereiro [RUMOR]

Segundo vazamento publicado pelo Steam Database, o tradicional festival de promoções de Ano Novo Lunar da Steam irá ocorrer na primeira metade de fevereiro, entre os dias 11 e 15.

O período de ofertas que surge em comemoração ao Ano Novo Chinês, que terá início no dia 12 de fevereiro, deverá ser a primeira grande liquidação da plataforma, e os jogadores podem esperar centenas de promoções em diversos jogos, expansões e itens.

The @Steam Lunar New Year Sale 2021 will run from 11th February to 15th.

Leaked from an email to Steam partners, and you know, the Chinese New Year is on 12th ??https://t.co/FINTCW7BV2#SteamDeals pic.twitter.com/67NGmJZjUb

— Steam Database (@SteamDB) January 14, 2021