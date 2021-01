‘Fez quantos jogos no time principal?’

Jürgen Klopp é um dos treinadores mais vitoriosos da atualidade. Apesar das conquistas à frente do Liverpool, o alemão mantém os pés no chão e tenta passar isso aos atletas, mas sempre da sua maneira.

Atualmente no Zenit, Dejan Lovren contou uma história do treinador na época do Liverpool. Segundo o defensor, Klopp não gostou de ver um jovem atleta ‘ostentando’ e deu uma trava no jogador.

“Eu vou te contar uma pequena história. Em 2017, no primeiro dia de treinos de pré-temporada com o Liverpool, um jogador de 18 anos, que não vou dizer o nome, veio treinar em uma Mercedes com um Rolex de ouro no pulso. A conversa entre o jogador e Klopp foi assim”, disse o atleta trazendo trechos da conversa.

Klopp: “Em que carro você veio aqui?”

Jogador X: “Em uma Mercedes”

Klopp: “O que é isso no seu pulso?”

Jogador X: “Um Rolex”

Klopp: “Quantas jogos fez pelo time principal?”

Jogador X: “Nenhuma”

Jurgen Klopp no clássico entre Liverpool e Everton, em 2018, pela Premier League Getty Images

Questionado sobre a postura do jogador no dia seguinte, o defensor fala que a ‘bronca’ de Klopp surtiu efeito no próximo encontro.

“Sim, ele veio com dois relógios de ouro! (Risos). No dia seguinte ele chegou sem relógio e sem carro normal”, explicou.