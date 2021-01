FGTS emergencial: R$ 12,3 bilhões não foram sacados

A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou que R$ 12,3 bilhões do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não foram sacados. Por isso, esse montante irá retornar para as contas vinculadas de cada trabalhador. O valor é devolvido com correção.

O calendário de pagamentos do FGTS emergencial foi iniciado em junho e finalizado em dezembro de 2020. O valor do programa emergencial para os trabalhadores era de R$ 1.045, que é quanto custava o salário mínimo ano passado. Durante o calendário de pagamentos, 51,1 milhões de trabalhadores tiveram R$ 36,5 bilhões liberados. Com isso, 33,7% do valor pago não foi retirado.

O FGTS emergencial foi criado em 2020, durante a pandemia do novo coronavírus, por meio da Medida Provisória 946/2020. Ele foi criado para amenizar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia.

O calendário de pagamento foi feito de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores. O valor era creditado em conta poupança social digital da Caixa. Após creditado, o dinheiro podia ser utilizado apenas pelo aplicativo Caixa Tem, em transações eletrônicas, como pagamentos de boletos e compras pelo cartão de débito virtual. Posteriormente, o dinheiro remanescente ficava disponível para saque em espécie ou transferência bancária para outras contas.

Do total de R$ 36,5 bilhões creditados, foi registrado o retorno de R$ 12 bilhões para as contas do FGTS dos trabalhadores que não movimentaram o montante em suas poupanças sociais digitais. Aproximadamente 19 milhões de trabalhadores optaram por não usar o dinheiro e receberam o dinheiro de volta na conta original do fundo.

Houve ainda 400 mil trabalhadores que fizeram o pedido formal para desfazer os créditos automáticos realizados pelo banco. Esses casos totalizaram R$ 300 milhões retornados ao fundo.