Fies: Saiba como usar a nota do Enem para conseguir um financiamento estudantil

Para a maioria dos estudantes brasileiros, pagar integralmente as mensalidades de um curso de graduação em uma instituição privada de ensino superior está fora do orçamento. Além disso, as universidades estaduais e federais têm alto nível de concorrência. Por isso, conseguir um financiamento estudantil é a melhor saída para quem deseja se graduar.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do Ministério da Educação (MEC), é o principal programa com essa finalidade buscado pelos vestibulandos. A seleção de candidatos via Fies se dá por meio das notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, o Enem, além de ser uma avaliação que possibilita a seleção de alunos para universidades públicas, por meio do Sisu, é um mecanismo também de conseguir financiar os estudos em uma faculdade particular.

Como usar a nota do Enem para obter financiamento estudantil?

No entanto, há algumas regras para participar do Fies e fazer valer a nota do Enem. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que o programa tem regras quanto à renda do estudante. Atualmente, o programa de financiamento conta com duas categorias. A primeira tem vagas com juro zero para aqueles que tenham renda mensal familiar de um a três salários mínimos per capta. Já a P-Fies, segunda categoria, conta com juros variáveis e visa atender estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

Além disso, para usar a nota do Enem para conseguir o financiamento estudantil, o candidato deve obter uma pontuação mínima. De acordo com os editais do Fies, é preciso conseguir um mínimo de 450 pontos na soma das provas objetivas. Além disso, o candidato não poderá ter zerado a nota da prova de redação.

O Fies permite apresentar a nota de qualquer edição do Enem a partir de 2010. Contudo, não é possível acumular os pontos, ou seja, não é permitido combinar as notas de dois anos diferentes.

De acordo com o MEC, o estudantes não poderão usar as notas do Enem 2020 na 1ª edição do Fies em 2021. Devido ao adiamento do Enem 2020 por causa da pandemia da covid-19, os resultados só ficarão disponíveis no dia 29 de março, após o período de realização da 1ª edição do Fies 2021.

Caso não consiga financiar o curso por meio do Fies, há ainda a possibilidade de pleitear um financiamento estudantil junto à instituição. Diversas faculdades particulares apresentam seu próprio mecanismo de financiamento e aceitam a nota do Enem.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Unicamp adia em um dia o início das provas da 2ª fase do vestibular de 2021.