FIFA 21: TOTW 18 traz Neymar, Benzema e muitos outros craques

A Eletronic Arts divulgou nesta quarta-feira (27) a Seleção da Semana de FIFA 21, com destaque para grandes nomes do futebol internacional como Neymar, Benzema, Frankie De Jong e Maddison.

Na 18ª Seleção da Semana de FIFA 21, apenas dois jogadores chamam a atenção com overall acima de 90, que são os craques Neymar e Benzema. Logo abaixo, o time é escalado com as cartas 88 de Bernardo Silva e 86 de Maddison e Frankie De Jong, que estão no meio de algumas surpresas e jogadores revelações. Confira abaixo o elenco completo de atletas.

The match defining goals, assists, and saves that made up the past week of footballing action ??#TOTW 18 is available now in #FUT. #FIFA21 pic.twitter.com/UgV8spX1kU — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 27, 2021

A equipe também traz o gigante goleiro Nick Pope, do Aston Villa, em sua melhor versão no momento, e um card muito interessante de Filip Kostic, o camisa 10 do Eintracht Frankfurt. Por fim, merecem atenção os veteranos Kramaric e Canales, que voltam a estampar a seleção no FUT.

FIFA 21 está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC.