Fifa anuncia mudança nos estádios do Mundial de Clubes

A Fifa anunciou na manhã desta segunda-feira uma mudança na utilização de estádios para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro.

Devido a desistência por parte do Auckland City por conta das restrições da Nova Zelândia por conta da pandemia da COVID-19 e a classificação direta do Al-Duhail para as quartas de final da competição, a Fifa utilizará apenas dois estádios: Education City e o Ahmad Bin Ali Stadiums.

O Khalifa International Stadium, que costuma ser utilizado duas vezes no Mundial de Clubes, não será utilizado.

A competição se inicia no dia 4 de fevereiro e terá a final disputada no dia 11 do mesmo mês, no Education City Stadium. Até o momento, Al-Duhail SC, Al Ahly SC, Bayern de Munique, Ulsan Hyundai FC, da Coreia do Sul, e o Tigres, do México, são os times garantidos no torneio.

No dia 30 de janeiro, Palmeiras e Santos fazem a grande final da Conmebol Libertadores, de onde sairá o último classificado ao Mundial de Clubes. A decisão da competição continental será realizada no Maracanã, a partir das 17h.