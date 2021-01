Fifa atualiza tabela do Mundial de Clubes após saída de Auckland City

Entidade máxima do futebol e organizadora do Mundial de Clubes, a Fifa anunciou nesta segunda-feira adaptações no calendário e tabela da competição que ocorre em fevereiro. As mudanças acontecem uma semana após a saída da equipe Auckland City do torneio.

Agendada para ser disputada em fevereiro deste ano, no Catar, o Mundial de Clubes passou por uma nova atualização após a retirada a equipe neozelandesa por conta da pandemia do novo coronavírus.

O torneio foi confirmado para acontecer nos estádios Education City, de Doha, e o Ahmad Bin Ali, de Al Rayyan. Dessa forma, o estádio Khalifa International, que receberia duas partidas, não fará mais parte da logística.

Com a saída do Auckland City por conta própria, a equipe catari Al-Duhail avança automaticamente para a próxima fase. Os donos da casa enfrentam o campeão da Libertadores (Santos ou Palmeiras) no dia 11 de fevereiro.

Além destes dois, as equipes que disputarão o Mundial são: Al Ahly, do Egito; Bayern de Munique, da Alemanha; Ulsan, da Coreia do Sul e Tigres, do México. O sorteio do chaveamento acontece na próxima terça-feira.