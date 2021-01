Fifa comete gafe e troca Palmeiras por Corinthians na semifinal da Libertadores

A semifinal da Conmebol Libertadores será disputada nesta semana, com os duelos entre River Plate e Palmeiras, Boca Juniors e Santos. E a Fifa cometeu uma gafe ao promover a competição.

O duelo entre Boca x Santos, dois dos maiores clubes do planeta, terá transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports, nesta quarta-feira, às 19h15, e acompanhamento em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

Em post feito no Twitter, nesta segunda-feira (4), a entidade máxima do futebol queria colocar uma foto de cada semifinalista, mas escorregou. Os escolhidos foram Kaio Jorge, do Peixe, Salvio, do Boca, Borré, do River, e, erradamente, Roni, do Corinthians.

Possivelmente, a Fifa quis colocar o atacante Rony, do Palmeiras, mas foi traída pelo jovem do time alvinegro ter o mesmo nome do atacante alviverde e acabou errando. De imediato, o perfil oficial da Fifa apagou o tweet, mas não foi o suficiente para evitar o rápido compartilhamento.

Em campo, a semifinal começa nesta terça-feira, com o duelo entre River Plate e Palmeiras. As equipes se enfrentam em Buenos Aires, a partir das 21h30.

Na quarta-feira, com transmissão exclusiva do FOX Sports e tempo real com VÍDEOS do ESPN.com.br, o Santos visita o Boca Juniors, na Bombonera, às 19h15.

Palmeiras e River Plate voltam a se enfrentar no dia 12 de janeiro, às 21h30, no Allianz Parque. Santos e Boca Juniors decidem a volta da semifinal no dia seguinte, 13, na Vila Belmiro.