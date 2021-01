Fifa divulga nova tabela do Mundial de Clubes de 2020; Santos ou Palmeiras estreiam no dia 7

A Fifa anunciou que realizou modificações aos cronogramas de jogos do Mundial de Clubes de 2020, disputado em fevereiro deste ano, no Catar. Os estádios confirmados são o Ahmad Bin Ali, de Al Rayyan, e o Education City, de Doha.

O Khalifa International, que receberia duas partidas, foi retirado do cronograma após desistência do Auckland City, devido à pandemia do coronavírus.

O campeão da Libertadores (Santos ou Palmeiras) entrará em campo no dia 7 de fevereiro, no Education City, que também será o palco da final, realizada no dia 11.

O sorteio da tabela será feito nesta terça-feira, na sede da Fifa, na Suíça. Os times confirmados no torneio são: Al-Duhail (Catar), Al Ahly (Egito); Bayern de Munique (Alemanha), Ulsan (Coreia do Sul) Tigres (México) e o vencedor da Libertadores (Brasil).