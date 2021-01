Fifa exalta Gabriel Menino, do Palmeiras, e já projeta duelo com lateral Davies, do Bayern, no Mundial

Até mesmo a Fifa se rendeu à atuação de Gabriel Menino, um dos destaques da contundente vitória por 3 a 0 do Palmeiras sobre o River Plate, nesta terça-feira, pela primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores.

Em seu perfil oficial no Twitter, a Fifa postou uma jogada plástica do lateral-direito palmeirense e já projetou um duelo com outro jogador jovem de destaque: Alphonso Davies, o canadense que brilha no Bayern de Munique.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O time alemão já está garantido no Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro de 2021.

O Verdão precisa ser campeão da Libertadores para garantir presença no torneio e ter a chance de encarar o Bayern, vencedor da última Champions League.

“O garoto sabe jogar. O garoto sabe jogar muito, muito bem. Será que Gabriel Menino fará um emocionante duelo com outro prodígio de 20 anos no Mundial de Clubes?”, escreveu a Fifa.

🤩 The boy can play. The boy can play very, very well. Will Gabriel Menino be thrilling alongside another 20-year-old wunderkind at the #ClubWC? 🇧🇷 @gabrielmenino00 | @AlphonsoDavies 🇨🇦pic.twitter.com/z9bKU7b8cc — FIFA.com (@FIFAcom) January 6, 2021

Menino brilhou na vitória do Palmeiras na Argentina, com lances plásticos que até irritaram os jogadores do River.

Em um deles, o lateral foi acertado violentamente por Carrascal, que foi expulso pouco antes do terceiro gol alviverde.

Com este resultado, o Palmeiras pode até perder por dois gols de diferença na próxima terça-feira (12), no Allianz Parque, que ainda assim garante vaga na decisão.

Ao River, é necessário vencer por quatro gols.