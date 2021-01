Figueirense bate Brasil de Pelotas e deixa zona de rebaixamento da Série B

Pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento da competição. A partida foi realizada às 17h30 (de Brasília) desta sexta-feira no estádio Orlando Scarpelli e demostrou que a luta pela permanência na segunda divisão será acirrada nas últimas rodadas.

O Figueirense construiu larga vantagem logo no primeiro tempo. Com gols de Geovane Itinga, Dudu e Diego Gonçalves, a equipe de Florianópolis demonstrou eficiência e, em um jogo equilibrado na posse da bola, criou conforto no placar para o restante da partida.

Em uma segunda etapa mais morna, nenhum dos dois lados conseguiu aproveitar as chances criadas e a partida terminou com o triunfo importante para a equipe do Figueirense, que respira e vê chances reais de permanecer na Série B na próxima temporada.

Com a vitória, o time catarinense soma 39 pontos e deixa a zona de rebaixamento, ocupando a 15ª colocação. O próximo desafio da equipe será uma visita ao CRB no estádio Rei Pelé, às 19h15 na terça-feira. Também na terça-feira, mas às 16h, o Brasil de Pelotas volta para o estádio Bento Freitas e recebe o líder América-MG. Neste momento, a equipe soma 47 pontos e ocupa a 10ª colocação.