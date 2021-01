Figueirense e Paraná se manifestam após rebaixamento: “Torcedor não merecia”

Com os jogos da 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foram concretizados os rebaixamentos de Figueirense e Paraná, ambos com campanhas abaixo dos 40 pontos.

Após o descenso, ambos os clubes se manifestaram nas redes sociais lamentando o ocorrido. O Figueirense ainda destacou a torcida e pregou cabeça erguida.

“Infelizmente não conseguimos evitar o descenso. O torcedor, nosso maior patrimônio, certamente não merecia. E é por ele que trabalharemos dia após dia pela reconstrução do time do povo. Cabeça erguida! Juntos reconstruiremos o Figueirense que todos desejamos, passo a passo”, publicou.

O Paraná, por sua vez, citou as falhas ao longo da competição, mas também exaltou a necessidade de manter a confiança.

“Um dia triste, nação Tricolor. Aconteceu o que não queríamos e nunca imaginávamos. Cometemos erros durante o campeonato e, infelizmente, não conseguimos escapar do rebaixamento. Vamos levantar a cabeça e trabalhar, muito, para voltar ao nosso lugar”, apontou o clube.

A Série B do Campeonato Brasileiro se encerra nesta sexta-feira. Ainda falta a definição do título e do último classificado para a Série A.