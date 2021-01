Filha de jogador do Ituano morre após acidente doméstico

A filha do atacante Luiz Paulo, do Ituano, faleceu na segunda-feira aos quatro anos de idade. A criança se envolveu em um acidente doméstico e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do G1, um armário da cozinha se desprendeu da parede e acertou a menina, que chegou a ser socorrida, mas morreu na Santa Casa de Itu.

Por meio de nota oficial, o Ituano apontou que está oferecendo apoio a Luiz Paulo e sua esposa.

“Infelizmente confirmamos o acidente doméstico com a filha de 4 anos do atacante Luiz Paulo. Ela foi socorrida, mas veio a óbito na chegada ao hospital. A gestão do Ituano esta dando todo apoio ao casal neste momento tão dramático”, publicou o clube.

Nas redes sociais, Luiz Paulo também recebeu mensagens de apoio de torcedores, outros clubes e da Federação Paulista de Futebol.