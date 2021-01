filho de Sampaoli posta foto de craque do River no Instagram e causa alvoroço na torcida por possível vinda

Um dos melhores jogadores do River Plate e da América do Sul nos últimos anos, o meia Nacho Fernández foi um dos que mais sentiram a eliminação para o Palmeiras na Conmebol Libertadores. A emoção foi tanta após a partida que imprensa argentina entendeu como um possível sinal de despedida do jogador.

Nesta quinta-feira (14), uma situação que chamou a atenção e deixou em aberto a possibilidade do argentino ter seu futuro longe do Monumental de Núñez. Alejandro Sampaoli, filho do técnico Jorge Sampaoli, postou uma foto de Nacho Fernández em seu story no Instagram e voltou a colocar o atleta na órbita do Atlético-MG.

Vale lembrar que, durante o ano de 2020, o clube mineiro preparou uma oferta concreta pelo meia canhoto. No entanto, o River Plate não aceitou. Mesmo assim, o Galo deixou em aberto a possibilidade da chegada de Nacho.

Sobre a publicação, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, disse que trata-se muito mais de um desejo do filho de Sampaoli do que algo conreto atualmente.

“Muito mais, creio eu, hoje como torcedor do Galo e de quem é fã do Nacho, mas hoje, não temos nada nesse sentido. E como eu disse: nosso planejamento para a temporada seguinte é silencioso, com muita responsabilidade, respeitando demais os atletas que aqui estão. Não podemos perder esse foco jamais”, disse Rodrigo Caetano.

Em agosto de 2020, o Atlético-MG tinha uma oferta preparada que chegada, na época, em torno dos 5,5 milhões de dólares. No entanto, como não atraiu o River Plate, o clube mineiro nem chegou a enviar a proposta.

A cláusula de rescisão de Nacho Fernández está avaliada em 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 52 milhões) e pode abaixar para R$ 7 milhões (R$ 36 milhões) em junho de 2021. A janela de transferências no Brasil será aberta no próximo dia 1º de março e irá até 23 de maio.

O Atlético-MG de Rodrigo Caetano não é o primeiro time no Brasil a querer contar com os serviços do meia argentino. Em 2020, ainda quando trabalhava no Internacional, o dirigente tentou levar o canhoto para o Beira-Rio. No entanto, a oferta foi prontamente recusada pelo River Plate.

Revelado pelo Gimnasia y Esgrima, Nacho Fernandez foi um dos pilares da equipe de Marcelo Gallardo nas últimas temporadas, sendo peça fundamental na conquista em 2018 da Libertadores.

Segundo veículos da imprensa argentina, as mudanças ainda podem passar por outras figuras importantes, como o próprio treinador Marcelo Gallardo, que avaliará sua permanência no Monumental de Núñez.