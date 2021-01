Filho do cantor Luciano Camargo é acusado de cometer racismo contra adolescente · .

Wesley Loyola Camargo, filho mais velho do cantor Luciano Camargo, está sendo acusado de cometer racismo contra um adolescente. A dona de casa Eliana Rocha alegou que o herdeiro do sertanejo, fruto do relacionamento dele com Cléo Loyola, chamou o filho dela de “macaco”.

A mãe do menino de 14 anos afirmou que a ofensa teria acontecido por meio de um áudio enviado pelas redes sociais. Segundo ela, o garoto era fã de Cléo e foi acusado de disseminar fake news contra a ex de Luciano.

“Alguém hackeou o perfil e fez postagens ruins sobre a Cléo. Eles não acreditaram na nossa versão e começaram a mandar áudios e vídeos nos ofendendo […] Em um áudio, Wesley chamou meu filho de ‘macaco'”, explicou a mãe do garoto.

O advogado de Eliana, Márcio Sampaio, disse que as provas foram anexadas na ação, com áudios, vídeos e mensagens. “O mais grave é um áudio que se refere ao filho de Eliana, um menor, como ‘macaco’, ‘homossexual’, e o manda ‘comer bananas’, entre outras ofensas. A pessoa se apresenta como Wesley Camargo na gravação, e é isso que nós queremos saber”, explicou.

O profissional disse ainda que Cléo Loyola também aparece nos vídeos fazendo ameaças. À colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, Wesley Camargo se defendeu dizendo que não sabe quem é Eliana Rocha e o filho.

Ele negou a acusação de racismo e disse que também tomará medidas legais para contornar o caso. “Não conheço essas pessoas. De forma alguma fiz isso e é uma calúnia, uma difamação. Estou tomando ciência agora da situação e vou saber quais são as providências com os meus advogados”, declarou.