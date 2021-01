Filho do vento, Euller comenta sobre a decisão entre Santos e Palmeiras na Libertadores: “Chegam merecedores”

Em véspera de Derby pelo Brasileirão, o assunto do Mesa Redonda foi a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. O programa da TV Gazeta falou com Euller, filho do vento, e o ex-jogador comentou sobre a finalíssima brasileira.

Campeão da Libertadores em 99 pelo Verdão, Euller falou sobre o Palmeiras de Abel Ferreira e como a equipe chega para a disputa da decisão.

“Eu estou gostando do time. Gosta da ideia de jogo do Abel, entrar sempre em função do adversário. Os atletas compraram essa ideia e têm conseguido os resultados. Eu vejo que o Palmeiras esteve pronto para chegar à final”.

“Final é algo que as duas equipes que chegam, chegam merecedoras do título. O Palmeiras chega merecedor e a gente fica aqui na torcida pelo bicampeonato”, disse o ex-jogador da equipe.

Euller também comentou sobre o Santos de Cuca, a forma de jogo e a surpresa de ver a equipe da Vila na final da competição.

“Acontece muito em competições de mata-mata, às vezes você não dá muito para uma equipe e o adversário acaba não buscando tanta informação. A equipe vai igual mineiro, comendo pelas beiradas até que chega. Foi o que aconteceu com o Santos! O Cuca vem fazendo um belíssimo trabalho. O Santos joga com atletas dentro da sua condição técnica, em suas posições. Um futebol simples, porém objetivo. E vem fazendo bonito”, concluiu o campeão de 99.