Filipe Luís faz desabafo sobre momento do Flamengo e manda recado à torcida

Em meio ao momento conturbado do Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís fez um desabafo nas redes sociais, pedindo união e apoio da torcida.

O clima de tensão se deve à sequência de resultados negativos do Rubro-Negro na temporada, com eliminações na Libertadores e Copa do Brasil, além de uma campanha abaixo do esperado no Brasileirão. De acordo com Filipe, existem pessoas que querem ver o “caos” no clube.

“Nunca duvide de quem derrama sangue, suor e lágrimas pelo escudo do Manto Sagrado. De quem tem, como a maior alegria da carreira, ser campeão pelo clube do coração. Existem pessoas que só querem o caos dentro do ninho, e dentro da Gávea. Nós somos mais fortes que isso, mais unidos”, disse o atleta.

“Não podemos prometer vitórias, nem jogos bons sempre, mas sim podemos prometer, dar a nossa vida pelo clube que tanto amamos. Não deixem que jornalistas sem credibilidade difamem o nome de jogadores que sentem amor pelo Flamengo, e que só querem o bem do Flamengo. Cuidem com carinho de quem ama o clube. Unidos somos mais fortes. Saudades, nação”, completou.

Atualmente, a equipe de Rogério Ceni é quarta colocada do Brasileirão, somando 49 pontos. Nas últimas duas rodadas, o time carioca perdeu para Fluminense e Ceará.