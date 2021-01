Filipe Luís reclama e Caio Paulista responde: ‘Perderam porque você errou, não porque fiquei caído’

Em um clássico com emoção até o último minuto, os ânimos se exaltaram após o apito final. Logo que terminou a partida, vencida pelo Fluminense por 2 a 1, o lateral-esquerdo do Flamengo, Filipe Luís, reclamou de Caio Paulista. Entretanto, o jogador rebateu relembrando o erro do defensor que resultou no gol de Yago Felipe, dando a vitória ao Flu.

– Vocês perderam porque você errou, não porque fiquei caído – disse Caio.

O relato foi dado pelo repórter Eric Faria, da TV Globo. Ele ainda contou que Danilo Barcelos foi tirar o companheiro da confusão e acabou ouvindo um “tá maluco? Vai lamber os caras, então” de Caio Paulista, que estava exaltado.

Através da assessoria, Filipe Luís explicou que não reclamou de cera de Caio Paulista, mas sim de um momento do jogo em que o atacante teria faltado com respeito, em sua visão, após cortar um cruzamento. Ainda segundo o atleta rubor-negro, Caio alegou que a frase sobre o erro seria direcionada para o goleiro Hugo.

Agora, o Flamengo, estacionado com 49 pontos, já mira o embate com o Ceará, também no Maracanã, domingo. Já o Fluminense, que foi a 43 pontos, terá o Corinthians como próximo adversário, mas apenas no dia 13, fora.