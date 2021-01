Filme do Disney+ prova que Walcyr Carrasco estava certo · .

Filme que ficou disponível no Disney+ neste mês, O Grande Ivan mostra a história de um gorila que vive em um shopping e ganha fama ao pintar quadros. A trajetória do primata é baseada em acontecimentos reais. A trama remete a um personagem que fez muito sucesso em uma novela de Walcyr Carrasco: Xico, o macaco pintor que foi destaque em Caras & Bocas (2009).

No folhetim da Globo, a chimpanzé Kate “interpretava” o papel. Atrevido, o animal artista brincou com as tintas e “estragou” os quadros que Denis (Marcos Pasquim) havia feito. Quando Simone (Ingrid Guimarães) viu as telas modificadas, achou o resultado conceitual e decidiu investir no trabalho do pintor. Assim, o humano e o macaco acabaram formando uma dupla artística secreta.

A “contratação” de Kate foi algo inédito para uma novela inteira e, para assegurar o bem-estar da chimpanzé, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) fez várias exigências para a emissora.

As cenas de Kate tinham de ser acompanhadas por veterinários, e as tintas que ela manipulava eram à base de amido de milho, para que não houvesse risco de intoxicação. Ela também não podia circular livremente pela cidade cenográfica nos Estúdios Globo (então Projac) nem contracenar com menores de idade. A intérprete de Xico ainda tinha um camarim próprio.

A história de um macaco pintor pode ter parecido totalmente fora da realidade para parte dos telespectadores de Caras & Bocas, mas o personagem da novela não foi simplesmente uma invenção novelesca.

Nos Estados Unidos, um gorila artista fez muito sucesso. A história de O Grande Ivan é sobre ele. Mas, ao contrário da novela, não houve esse trabalho com animais reais. No longa, todos os personagens não-humanos foram criados em computador e têm a capacidade de conversar entre eles.

A trama do Disney+ é baseada em um livro de 2012, The One and Only Ivan (O Único e Incomparável Ivan, no Brasil), de Katherine Applegate, e mostra o relacionamento do macaco com outros animais do shopping, que conta com bichos como cachorro, elefantes, coelho e foca. O dono é interpretado por Bryan Cranston (o eterno Walter White, de Breaking Bad).

No final do filme, os espectadores que acompanham O Grande Ivan acreditando que a trama é inteiramente fictícia descobrem que o personagem, de fato, existiu. “Ivan foi um gorila nascido na África Central, em 1962. Ele foi resgatado de caçadores ilegais na natureza e levado aos Estados Unidos, onde ele viveu na casa de uma família que o amava muito”, diz o texto de encerramento.

“Aos três anos, quando ficou muito grande, foi transferido para Tacoma, Washington, onde ele se tornou atração de um shopping. Ele não saiu de lá durante 27 anos. Foi lá que Ivan aprendeu a pintar. Em 1994, a comunidade protestou para que Ivan fosse levado para um habitat melhor. Eles foram bem-sucedidos. Ivan foi levado para o Zoo de Atlanta, onde se tornou a estrela mais uma vez, com espaço para circular livremente”, explica.

O verdadeiro Ivan morreu em agosto de 2012, aos 50 anos. O animal estava idoso e recebeu uma anestesia geral para ser examinado. Mas nunca mais acordou. Ele apresentava problemas de saúde, segundo um boletim divulgado pelo Zoológico de Atlanta, onde ele era mascote.

Assista ao trailer de O Grande Ivan: