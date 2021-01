Filmes de ficção que podem ser úteis no vestibular

Um dos requisitos mais importantes para se escrever uma redação é o repertório, pois ele é responsável pelo bom desenvolvimento da escrita e pela construção coerente de argumentos e propostas. Quanto maior o repertório, maior também a chance de obter uma boa nota. No entanto, adquiri-lo envolve esforço e muita dedicação.

Uma maneira divertida de enriquecer o repertório e se divertir ao mesmo tempo é ver obras cinematográficas. Filmes e séries são uma boa opção quando o assunto é contextualização, pois essas obras muitas vezes trazem reflexões e retratem os dilemas da sociedade moderna.

Nesse sentido, veja abaixo alguns dos filmes que podem ser úteis no vestibular.

Jurassic Park, de 1993

Em primeiro lugar, trazemos um dos filmes mais populares do mundo. A história do primeiro filme ainda é bastante explorada nas telinhas. O enredo conta a experiência de um grupo de cientistas que através de mutações genéticas conseguem recriar dinossauros. O roteiro teve como base o livro do autor Michael Crichton, de 1990. O livro coloca em pauta questões como a relação entre ser humano e ciência e as consequências que essa relação pode ter.

Matrix, de 1999

Sucesso de bilheteria, o filme de ficção Matrix nos aponta uma realidade em que as máquinas dominaram a humanidade e criaram uma realidade paralela para aprisionar os humanos. Nesse sentido, esse longa se baseia na filosofia por trás do Mito da Caverna de Platão. A história é contada por meio da perspectiva do personagem Thomas Anderson, programador conhecido como Neo, que em suas pesquisas descobre que a realidade que ele vive não é exatamente o que parece.

Metropolis, de 1927

Por fim, trazemos um clássico das telonas, o Metropolis. Esse filme causou grande impacto quando lançado devido ao seu roteiro futurista. A obra mostra ao telespectador um mundo repleto de máquinas, construções luxuosas e inteligências artificiais, e o preço pago pelos mais pobres para manter essa sociedade. Uma história de amor envolvente leva a reflexão sobre a velocidade do processo de urbanização e as desigualdades sociais geradas nesse processo.

