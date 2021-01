Com o adiamento de Poliana Moça, Sophia Valverde, a protagonista da trama, se viu sem a agenda atribulada de estrela do SBT. A adolescente de 15 anos admite que pensou que a paralisação dos trabalhos seria breve. Mas, ao ver os meses passando, decidiu focar no cinema quando a flexibilização da quarentena permitiu o retorno aos estúdios. “Tenho mais alguns projetos de filmes para 2021 e 2022”, adianta.

Em agosto e ainda na indecisão sobre a volta das gravações de Poliana Moça, Sophia iniciou as filmagens de A Garota Invisível, dirigido por Maurício Eça e que estreou em dezembro. “Foi necessária essa parada para a segurança de todos. Sinto muita falta [da novela], mas se Deus quiser, em breve, a gravação será retomada”, entrega ela ao ..

“Não digo que a pandemia atrapalhou, mas mudou os meus projetos. Iria gravar Poliana Moça, teria a turnê da novela pelo Brasil e a gravação de dois filmes. Mas entraram novos projetos, como A Garota Invisível”, comemora.

No longa, a atriz interpretou Ariana, uma garota que, sem querer, posta um vídeo em que se declara para o garoto mais popular da escola. “A produção foi realizada em diversas locações. Inclusive, na casa dos atores, que tiveram espaços repaginados para se tornarem set. Foram feitas adaptações para realizar as filmagens dentro dos protocolos de segurança e proteger tanto os atores quanto a equipe técnica do filme”, rememora.

Para o novo ano, a adolescente já definiu sua agenda de trabalho no cinema. “Tenho mais alguns projetos de filmes, e uma série também. Tenho sempre muito o que agradecer a Deus. Amo atuar e cantar, e nesses novos projetos vou atuar e cantar muito”, celebra.

Em setembro, o SBT anunciou o adiamento de Poliana Moça e a dispensa do elenco. A atriz precisou se despedir dos artistas com quem havia convivido em As Aventuras de Poliana (2018). “Compreendo que foi uma necessidade devido à pandemia e estou torcendo pelo retorno de meus colegas”, diz.

Sophia Valverde em cena como Poliana em Poliana Moça; novela adiada no SBT

Por ser a protagonista, ela manteve seu acordo com a emissora. “Eu renovei o contrato e tenho uma ótima relação com a família SBT. Estou aguardando a retomada de Poliana Moça”, entrega.

Durante o período de isolamento social, Sophia teve outra alegria além das escalações para o cinema. As Aventuras de Poliana entrou para o catálogo da Netflix em novembro. “Comecei a assistir à novela de novo! Amo demais! E também assisto a Chiquititas (2013) que está sendo reprisada pelo SBT também”, conta. Na novelinha adaptada do sucesso argentino, ela interpretou a órfã Maria.

Festa de 15 anos cancelada

Por causa da pandemia, Sophia precisou cancelar a festa de debutante que tinha planejado. O sonho da adolescente foi reduzido. Ela celebrou, mas não como imaginou. “Achei que [a quarentena] seria de uns 15 dias apenas. E acabou que até hoje a vida ainda não retornou ao que era antes”, lamenta.

“Fiz 15 anos em 30 de agosto. Comemorei com a minha família num momento e com cinco amigos da novela em outro momento. Não dava para fazer a festa que tinha planejado, mas celebrei dessa maneira pois o momento só permitia isso. Em 2021 pretendo fazer uma festa de 16 anos, se for possível. Se Deus quiser a vacina estará chegando agora no começo do ano”, torce.

O coronavírus, no entanto, não atrapalhou outra realização de Sophia. Em dezembro, ela lançou o livro Todas as Coisas Que Amo, pela Editora Pixel. A obra é um reflexo de sua vida de artista, com relatos da rotina de gravação, da vida de estudante e também traz testes, passatempos e jogos para os “sophianáticos”, como são chamados seus fãs.

“Comecei a escrever um pouco antes de a pandemia começar no Brasil. Até iria lançar antes. Mas por conta do coronavírus, acabou atrasando e ele foi lançado agora. Já estava nos meus planos esse livrão e fiquei muito feliz, pois nele mostro mais da minha vida e o que penso para os fã”, conta.

Apesar da indefinição de Poliana Moça, Sophia analisa que 2020 não foi um ano ruim para sua carreira. “Não tenho do que reclamar sobre o meu lado profissional. Mas claro que gostaria que a pandemia não tivesse acontecido. E minha oração é para que tudo seja resolvido o quanto antes: vacina e cura. O mundo precisa disso”, finaliza.

Veja os lançamentos de Sophia Valverde em 2020: